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Чего боятся разные знаки Зодиака: гороскоп страхов

STYLERЖизнь    05.04.2019 - 06:58
Чего боятся разные знаки Зодиака: гороскоп страхов
Гороскоп страхов - какие знаки Зодиака подвержены фобиям (фото: pixabay.com)

Гороскоп страхов расскажет, каким страхам подвержены эти представители зодиакального круга

Астрологи составили перечень из четырех знаков Зодиака, которые наиболее подвержены разного рода страхам. Представителей этих знаков часто преследуют разного рода фобии: финансовая нестабильность, одиночество, боязнь не понравится окружающим и другие страхи.

Овен

Представители этого огненного знака всем своим видом пытаются показать силу характера и независимость от чужого мнения. Именно с этим и связана их главная фобия - более всего Овны боятся, что не смогут достичь своей цели. Они поддаются опасению, что все может рухнуть одномоментно. Кроме того, Овны опасаются одиночества и бездействия.

Телец

Страхи Тельцов ростут вместе с ними - чем старше они становятся, тем все большими страхами и комплексами обрастают. Самая главная их фобия - потеря стабильности. Настоящей катастрофой Тельцы считают перспективу остаться в полном одиночестве без средств к существованию. Кроме того, они испытывают страх перед новыми знакомствами. Дело в том, что в глубине души они считают себя недостаточно интересными, чтобы иметь много друзей.

Чего боятся разные знаки Зодиака: гороскоп страхов

 Гороскоп страхов - какие знаки Зодиака подвержены фобиям (фото: pixabay.com)

Близнецы

Астрологи считают, что Близнецы - единственные из всего зодиакального круга, кто лишен каких-либо комплексов. Но при этом страхов у них предостаточно. Они боятся утратить смысл жизни, который заключается в любимом деле и близких людях. Близнецы боятся одиночества, им постоянно необходимо чувствовать себя нужными и полезными.

Рак

Раки - очень закомплексованные личности. Причем их комплексы сменяют друг друга буквально со скоростью света. Сегодня им не нравится внешность, а уже завтра - то, как они ведут себя в обществе. Дело в том, что Раки постоянно боятся упасть в глазах окружающих, они очень бурно реагируют на мнение людей. Кроме того, Раки боятся потерять финансовую стабильность. Они боятся менять что-либо в своей жизни, поскольку с трудом переживают любые перемены.

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