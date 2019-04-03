Любовный гороскоп: кто встретит свою половинку в апреле

Любовный гороскоп на апрель 2019 - эти знаки Зодиака встретят любовь (коллаж: РБК-Украина)

Любовный гороскоп расскажет о пяти знаках Зодиака, которым повезет на амурном фронте

Любовный гороскоп на апрель 2019 года подскажет, кому из представителей Зодиакального созвездия стоит приготовиться к встрече своей второй половинки уже этой весной. Астрологи рекомендуют этим пяти знакам не упускать свой шанс.

Овны

Можно с уверенностью сказать, что это самый важный и благоприятный месяц для Овна. От того, как они его проведут, какую заложат основу, во многом зависит и успех всего остального года. В любви у Овнов все будет прекрасно, они излучают позитив и к ним тянутся окружающие, они по особому привлекают к себе внимание в апреле, а значит и шансов завести удачное знакомство у них будет как никогда много, воспользуйтесь ими по назначению.

Телец

Апрель поможет Тельцам во многих вопросах, в том числе и в амурных. В делах любовных все "как по маслу", для одиноких представителей знака будет возможность познакомиться с приятной женщиной, или стабильным мужчиной, такой шанс обязательно будет предоставлен. Звезды советуют им воспользоваться, так как этот союз сможет определить ваше будущее.

Любовный гороскоп на апрель 2019 - эти знаки Зодиака встретят любовь (фото: goodfon.ru)

Лев

Для огненных представителей - это невероятно благоприятный период, в котором эти царственные особы могут немалого добиться. В поиске своей второй половинки вы наверняка преуспеете, главное - поставить перед собой цель найти свою судьбу, единственную или единственного, с кем захотите продолжить отношения, как говорится, "до самого победного конца".

Стрелец

Для активных Стрельцов апрель едва ли не лучший месяц в ближайшем будущем, поэтому астрологи советуют им не упускать свое счастье. Астрологи дают Стрельцам отличные шансы познакомиться в этом весеннем месяце с приятным им человеком. Но звезды советуют не форсировать события и полностью не открываться с первых же свиданий, а дать отношениям устояться.

Любовный гороскоп на апрель 2019 - эти знаки Зодиака встретят любовь (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

В это цветущее время, как женщины, так и мужчины знака Козерог вполне могут заявить о себе перед противоположным полом, но звезды советуют добавить своему угрюмому образу красивый вид. В апреле не помешает сменить свой стиль: новая стрижка, обновленный гардероб, плюс добродушная мимика, все это повысит шансы завоевать сердце понравившегося человека.

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