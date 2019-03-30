Каждый день новая любовь: самые влюбчивые знаки Зодиака

Любовный гороскоп - самые влюбчивые знаки Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Эти знаки Зодиака могут сегодня влюбиться в одного, а завтра сбежать с новым возлюбленным

Представители этих знаков Зодиака не могут долго любить одного человека. Им присущ извечный поиск новых отношений, которые способны подарить им острые ощущения от первого свидания, первого поцелуя, первого эротического переживания. Парапсихолог, астролог и психолог Сергей Ланг выделяет пять знаков Зодиака, которые могут легко влюбиться.

№ 5. Рыбы

Эти представители водной стихии ни дня не могут прожить без чувства влюбленности - они счастливы только когда они любят. Даже если рядом с ними нет нужного человека, они создадут себе образ, в который и будут влюблены. Рыбы способны часто менять свои предпочтения и влюбляться сегодня в одного, а завтра - в другого.

№ 4. Весы

Весам часто присуще виктимное поведение, они любят чувствовать себя жертвой. И часто влюбляются в тех, кому они не нужны. А тех, кто готов ради них горы свернуть, они отвергают. Эти люди не могут определить, кто им все таки нужен, и очень часто общаются сразу с несколькими людьми и каждого любят. Весы часто сами рушат свои семьи и уходят в погоне за очередной влюбленностью.

Любовный гороскоп - самые влюбчивые знаки Зодиака (фото: pixabay.com)

№ 3. Близнецы

В этих знаках Зодиака живет несколько личностей. Очень часто Близнецы сами не до конца знают себя: сегодня им нравится одно, а завтра - другое. Каждый человек способен открыть в них новые эмоции, которые до этого никто не мог затронуть. Именно поэтому Близнецы могут очень часто влюбляться и каждый раз они искренне полагают, что они встретили своего человека. Их любовь будет очень сильной, но, увы, очень короткой.

№ 2. Стрелец

Стрельцы отличаются влюбчивостью с самого детства, чуть ли не с детсада. Уже в школе им могут нравиться сразу несколько одноклассников, и за год они способны "перелюбить" весь класс. Это качество мешает им во взрослой жизни, ведь Стрелец не может усидеть на месте, он просто не умеет жить по-другому. Стрелец бережет свою семью, но вот его второй половине не позавидуешь, потому что он всегда будет поглядывать "налево", подыскивая лучшие варианты.

Любовный гороскоп - самые влюбчивые знаки Зодиака (фото: pixabay.com)

№ 1. Лев

Львы - самые влюбчивые знаки зодиака. Влюбляются они всегда с первого взгляда, поэтому их жизнь может развернуться на пятачке, буквально за мгновение. Лев может с утра выйти из дома образцовым семьянином, а уже днем влюбиться в человека, с которым он встретился на работе. Лев умеет любить, но из-за своих чувств он теряет голову и ведет себя неадекватно по отношению к своему партнеру: ревнует и часто устраивает истерики.

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