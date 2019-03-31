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Гороскоп удачі: яким знакам Зодіаку пощастить у день виборів 2019

STYLERЖиття    31.03.2019 - 07:11
Гороскоп удачі: яким знакам Зодіаку пощастить у день виборів 2019
Гороскоп удачі (Колаж РБК-Україна)

Гороскоп на день виборів 2019 обіцяє удачу кількома знаками Зодіаку. Яким саме - в матеріалі Styler

Гороскоп на 31 березня, коли українці голосують на президентських виборах 2019, обіцяє успіх лише деяким знакам Зодіаку. Астрологи кажуть, що сьогодні пощастить Рибам, Ракам, Дівам і Стрільцям. Що саме обіцяють цим знакам зірки - читайте в нашому гороскопі.

Риби

Сьогодні для вас дуже сприятливий день. Особливо - для різноманітних контактів. Не виключено, що 31 березня вам запропонують вельми вигідну справу. Однак з результатом угоди доведеться трохи почекати. Астрологи радять представникам цього знаку відновити перервані відносини й налагодити зіпсовані. Крім того, сьогодні Риб можуть відвідати цікаві ідеї, які можна сміливо втілювати в життя! Також в день виборів можете планувати відпустку, подорожі та відпочинок.

Рак

Ракам 31 березня принесе хороше самопочуття і відмінний настрій. Відносини (особисті, робітничі і т. д.) будуть приходити в норму. Зірки радять вам сьогодні покластися на інтуїцію. Але не будьте занадто агресивні сьогодні. І ще одне: сьогодні у вас є великі шанси завести нові знайомства і корисні зв'язки.

Діва

31 березня для володарів цього знака Зодіаку - день очищення, прозріння і одержання таємних знань, здійснення найзаповітнішої мрії. Сьогодні було б не погано приділити підвищену увагу дітям, оскільки спілкування з ними відновить ваш втрачений енергетичний потенціал.

Стрілець

Діловитість Стрільців і вміння знаходити нестандартні шляхи вирішення проблем, а також тверезий розрахунок позитивно позначаться на прогресі у справах в усіх сферах.

До речі, нещодавно ми писали про те, яким знакам Зодіаку пощастить у квітні.

Раніше Styler розповідав, життя яких знаків Зодіаку кардинально зміниться вже в цьому році.

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