Готуємо ніжне печиво Мадлен: шикарний рецепт від кулінара

Як надати печиву різних смаків

Додавши чайну ложку какао в випічку - ви отримаєте шоколадне. Кокосові стружки - кокосове. Цедру апельсина - апельсинове. Варіантів безліч, не бійтеся пробувати різні.

Ви можете використовувати різні формочки, навіть для кексів.

Для печива візьміть

2 яйця

70 г цукру

90 г розтопленого вершкового масла

1 пакетик ванільного цукру або 1 ч. л есенції

100 г пшеничного борошна і

1 ч. л без верху розпушувача

Покроковий рецепт приготування

Змішайте яйця і цукор, але не сильно збивайте. Додайте цедру 1 лимона,

90 г розтопленого вершкового масла і борошно.

Все ретельно перемішайте і поставте в холодильник на 30 хвилин. Тим часом увімкніть духовку на 180 градусів. І змастіть форми трохи вершковим маслом. Викладіть тісто, допомагаючи собі двома ложками або з кондитерського мішечка.

Поставте випікати на 13-14 хвилин, якщо кексиками, то на 3 хвилини більше. Але не довше, щоб не пересушувати. Готове печиво можна присипати цукровою пудрою. Смачного!

Печиво Мадлен виходить дуже ніжним (фото: facebook.com/mironenko.academy)