Готовим нежное печенье Мадлен: шикарный рецепт от кулинара

Как придать печенью разные вкусы

Добавив чайную ложку какао в выпечку – вы получите шоколадное. Кокосовые стружки – кокосовое. Цедру апельсина – апельсиновое. Вариантов множество, не бойтесь пробовать разные.

Вы можете использовать разные формочки, даже для кексов.

Для печенья возьмите

2 яйца

70 г сахара

90 г растопленного сливочного масла

1 пакетик ванильного сахара или 1 ч.л эссенции

100 г пшеничной муки и

1 ч.л без верха разрыхлителя

Пошаговый рецепт приготовления

Смешайте яйца и сахар, но не сильно взбивайте. Добавляем цедру 1 лимона,

90 г растопленного сливочного масла и муку.

Все тщательно перемешайте и поставьте в холодильник на 30 минут. Тем временем включите духовку на 180 градусов. И смажьте формы немного сливочным маслом. Выложите тесто, помогая себе двумя ложками или из кондитерского мешочка.

Поставьте выпекать на 13-14 минут, если кексиками, то на 3 минуты больше. Но не дольше, чтобы не пересушивать. Готовое печенье можно присыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Печенье Мадлен получается очень нежным (фото: facebook.com/mironenko.academy)