Грип в Україні: хто найбільше ризикує підхопити вірус

Восени з початком холодів традиційно починається сезон простудних захворювань, причому в цьому році в Україні за словами медиків можуть розгулятися чотири штами грипу, один яких особливо небезпечний для молодих людей, схильних до хронічних захворювань. У МОЗ зазначають, що сприятливі умови для вірусів і значне підвищення ризиків захворіти викликані сниженим температури повітря, вологи та проведенням навчального процесу, коли діти збираються в аудиторіях.

Крім того, люди у віці 65 років і старше) також знаходяться в зоні ризику.

Експерти звертають увагу, що грип починається раптово і гостро, а протягом періоду хвороби різко виражені ломота в тілі, озноб, головний біль та біль у м'язах. У випадку із симптомами ГРВІ - зазвичай починається поступово і супроводжується відчуттям "розбитості "і загального нездужання.

Грип в Україні 2019 - хто в зоні ризику, як розпізнати і лікувати (ілюстративне фото: pixabay.com)

Грип є серйозним захворюванням з високим ризиком заразитися із ризиком госпіталізації, а в деяких випадках - навіть з летальним результатом. Правильна профілактика грипу допоможе захистити себе і оточуючих від зараження і запобігти поширення небезпечних вірусів.

Медики настійно рекомендують вакцинуватися і називають щеплення найважливішим крок для профілактики цього захворювання. На сьогоднішній день існує багато штамів вірусу грипу, і вакцина захищає від найбільш поширених з них.

Щорічна вакцинація проти грипу рекомендується всім людям, крім немовлят до 6 місяців.

Особливо важливо провести вакцинацію людям з групи високого ризику: дітям молодшого віку, вагітним та особам, які страждають від певних хронічних захворювань (бронхіальна астма, діабет, серцево-судинні захворювання та захворювання органів дихання), а також особам похилого віку (старше 65 років).

Лікарі також радять дотримуватися простих профілактичних заходів для запобігання поширення вірусів грипу:

уникайте близького контакту з хворими;

якщо ви захворіли, то намагайтеся як можна рідше перебувати поруч з іншими людьми, щоб не заразити їх;

якщо у вас є симптоми грипу, то залишайтеся вдома не менше доби після того, як спаде висока температура (винятком може стати візит до лікаря). Висока температура повинна нормалізуватися протягом перших діб без застосування жарознижуючих препаратів.

часто мийте руки з милом або використовуйте антисептики для рук;

намагайтеся не торкатися обличчя, особливо зони очей, носа та рота;

протирайте і дезінфікуйте поверхні та предмети, які можуть переносити мікроби і вірус грипу.

Грип в Україні 2019 - хто в зоні ризику, як розпізнати і лікувати (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Важливо також не займатися самолікуванням, та приймати противірусні препарати тільки за призначенням лікаря.

У МОЗ нагадали, що противірусні засоби - це не антибіотики. Так, вони сприяють пом'якшенню симптомів і прискоренню процесу одужання, зменшують ризик розвитку серйозних ускладнень і наслідків грипу. Експерти не рекомендують використовувати теплові процедури, фітотерапію, вітаміни, інтерферони, гомеопатичні препарати, антибіотики для профілактики - це може не тільки не дати позитивного ефекту при лікуванні, але і призвести до небезпечних наслідків.

Для груп людей високого ризику захворювання противірусні препарати призначають для більш легкого перебігу хвороби, порівняно з випадками розвитку дуже серйозних ускладнень, які потребують негайної госпіталізації.

Щоб лікування було ефективним, виконуйте всі вказівки лікаря щодо застосування таких препаратів, рекомендують у МОЗ.

Їсти цибулю і часник кілограмами, щоб не заразитися грипом, також не є хорошим варіантом і не має під собою належного наукового обґрунтування. Експерти звертають увагу на високу ймовірність початку печії від надмірного споживання цибулини і дискомфорт в шлунку.

Нагадаємо, що в Україну поставлять півмільйона доз вакцин проти грипу. В цьому році ВООЗ пізно надала штамовий склад вірусів виробникам вакцин.