Хліб без борошна і дріжджів, який не зашкодить фігурі: економний і простий рецепт

Домашній хліб завжди котирувався куди вище магазинних варіантів. Ще б пак - така випічка натуральна і корисна, її розмітають за лічені секунди. Але борошняне відкладається на талії та боках, що істотно засмучує любителів домашньої випічки. Альтернатива є!
Дієтолог Тетяна Дік на сторінці в Instagram запропонувала приготувати хліб без борошна, без глютену, без лактози, веганський і з одного інгредієнта!
Апетитний гречаний хліб
Цей смачний хліб не зашкодить фігурі (instagram.com/tatyanadik)
Інгредієнт:
Зелена гречка - 500 г
1 ст. л. солі
1 ст. л. меду
Спосіб приготування:
На 2 беремо 500 г зеленої гречки. Промиваємо і заливаємо водою (холодної/кімнатної температури), щоб зверху було приблизно на 2 пальці.
Ми залишаємо на добу або хоча б з вечора до ранку. Потім перемелюємо блендером.
Додаємо столову ложку (без гірки) солі та меду, перемішуємо. І знову залишаємо на добу, накривши рушником.
Перед приготуванням можна додати різні спеції або навпаки - цукати, насіння. Буде смачним, як і в солоному, так і в солодкому варіанті.
Змащуємо форму маслом (ця кількість тіста розрахована на 2 форми)
Відправляємо приблизно на 60-80 хвилин в духовку при 180°.
Зверху утворюється скоринка, але всередині хліб буде ще вологий, перевіряйте шпажкою - на неї не повинно налипати тісто.
Дістаємо, накриваємо рушником і даємо охолонути.
Нагадаємо, що раніше зірка МастерШеф Лілія Стоянова навчила готувати смачну італійську пасту по простому рецептом.
Також переможець учасник МастерШеф Владислав Міцкевич поділився рецептом американських млинчиків з солоною карамеллю.