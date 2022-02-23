Хлеб без муки и дрожжей, который не навредит фигуре: экономный и простой рецепт

Домашний хлеб всегда котировался куда выше магазинных вариантов. Еще бы – такая выпечка натуральная и полезная, ее разметают за считанные секунды. Но мучное откладывается на талии и боках, что существенно огорчает любителей домашней выпечки. Альтернатива есть!
Диетолог Татьяна Дик на странице в Instagram предложила приготовить хлеб без муки, без глютена, без лактозы, веганский и из одного ингредиента!
Аппетитный гречневый хлеб
Этот вкусный хлеб не навредит фигуре (instagram.com/tatyanadik)
Ингредиенты:
Зелена гречка – 500 г
1 ст.л. соли
1 ст.л. меда
Способ приготовления:
На 2 берем 500 г зеленой гречки. Промываем и заливаем водой (холодной/комнатной температуры), чтобы сверху было примерно на 2 пальца.
Оставляем на сутки или хотя бы с вечера до утра. Затем перемалываем блендером.
Добавляем столовую ложку (без горки) соли и меда, перемешиваем. И снова оставляем на сутки, накрыв полотенцем.
Перед приготовлением можно добавить различные специи или наоборот - цукаты, семечки. Будет вкусным, как и в соленом, так и в сладком варианте.
Смазываем форму маслом (это количество теста рассчитано на 2 формы)
Отправляем примерно на 60-80 минут в духовку при 180°.
Сверху образовывается корочка, но внутри хлеб будет влажноват, проверяйте шпажкой - на нее не должно налипать тесто.
Достаем, накрываем полотенцем и даем остыть.
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