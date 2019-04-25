Господиня плакала: у Миколаєві тварини загинули в зачиненій квартирі

У Миколаєві тварини залишилися в зачиненій квартирі наодинці, коли там виникла пожежа. Господині в цей час не було вдома і поки на місце події прибули пожежники, тварини задихнулися від диму. Про це розповіли в сюжеті ТСН.

Сусіди 57-річної пенсіонерки, яка працює двірником, розповіли, що бачили, як вона тягне в свою квартиру всяке сміття й лахміття. Вони кілька разів піднімали питання про те, що вона перетворює квартиру у смітник, але ніякої реакції не було.

В той день пенсіонерка пішла з дому і закрила двері і вікна в квартирі. Бідні тварини не мали шансу вибратися з приміщення після того, як почалася пожежа.

Сусіди викликали пожежників і їм довелося лізти в квартиру через балкон. Загасити вогнище загоряння їм вдалося швидко, до того, як вогонь поширився по всій квартирі. А от врятувати вісім котів і собаку вони не змогли. Тварини задихнулися від диму.

Пожежникам довелося залити всю квартиру водою, так як там вони виявили просто величезні купи сміття і ганчірок.

"Складність гасіння пожежі була в сильній засміченості сміттям квартири, яке було складено майже під стелю. Рятувальникам довелося пробиратися крізь мотлох", - розповів начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в Миколаївській області Володимир Кубраков.

Через деякий час господиня квартири повернулася додому і після того, як вона дізналася про те, що сталося, то просто сіла на сходинки у під'їзді і заплакала. Як вона пояснила – дуже шкода тварин.

Господиня сгоревшой квартири Олександра Холод (Скріншот)

Постраждали через пожежу і мешканці з квартир на нижніх поверхах. Вода, якою пожежники залили купи мотлоху, стекла донизу. У них здувся ламінат, зіпсована побілка, шпалери та меблі. Всього постраждало шість квартир. Тепер сусіди думають, де взяти гроші на ремонт.

Пенсіонерка, яка винна у пожежі, готова виплачувати всім сусідам по 100 гривень щомісяця, щоб хоч якось відшкодувати збитки. Звинувачення в тому, що в неї синдром Плюшкіна – відкидає.

Поки сусіди вирішують, чи подавати на жінку до суду, приїхав її брат і вивіз з її однокімнатної квартири дві вантажівки сміття.

У Миколаєві під час пожежі загинули тварини (YouTube/ТСН)

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