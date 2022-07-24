Як зберігати молоко в холодильнику після відкриття коробки? Порада, яка змінює все

Молоко - це найпопулярніший продукт в світі. Більшість людей споживають його щодня, але не знають, як правильно зберігати його в холодильнику.

Існує кілька способів зберегти цей продукт, і вони розрізняються залежно від типу обраного молока, пише Sante.

Це не той продукт, який можна зберігати дуже довго, але термін його придатності часто невідомий.



Коли ви купуєте пляшку молока і відкриваєте її, її необхідно помістити в холодильник. На жаль, при відкритті цей продукт довго не зберігається.

Дізнайтеся кілька порад, як зберегти його якомога довше в хороших гігієнічних умовах.

Як довго можна зберігати молоко після відкриття?

Якщо ви купуєте пастеризоване молоко, воно повинно зберігатися в холодильнику від 15 до 20 днів. Якщо ультрапастеризоване - то воно може зберігатися до 30 днів. Це якщо упаковки закриті.

Після відкриття пляшки зі стерилізованим, ультрапастеризованим молоком його слід вжити протягом максимум двох-п'яти днів.

Молоко повинно зберігатися в холодильнику при температурі від 0 до 4°C.

Пастеризоване молоко можна зберігати десять днів. У той час як сире молоко можна зберігати в холодильнику не більше 48 годин. Після відкриття всі ці молочні продукти повинні бути вжиті протягом 48 годин.

Як правильно зберігати молоко?

Перед розкриттям стерилізоване ультрапастеризоване молоко слід зберігати в сухому місці при кімнатній температурі.

Молоко в холодильнику бажано ставити в найхолоднішу частину, яка може бути вгорі або внизу в залежності від моделі вашого холодильника.

Якщо молоко ви поставили на дверну полицю, воно буде піддаватися впливу світла, коли ви відкриваєте або закриваєте двері холодильника.

Точно так же його краще зберігати далеко від сильно пахнуть продуктів, оскільки він може увібрати їх і змінити свій смак.

Щоб правильно зберігати молоко, не забудьте закрити кришку або коробку з молоком, яку ви вже відкрили. Свіже молоко може контактувати з повітрям, навіть якщо його помістили в холодильник.

Ви також можете замінити стерилізоване молоко сухим молоком, яке можна зберігати протягом шести місяців в сухому місці, далеко від джерел тепла.