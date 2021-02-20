Якими продуктами замінити літні овочі взимку: ідеальний баланс

Взимку наш організм особливо потребує вітамінів і корисних сполук, оскільки кожен день стикається з небезпечними вірусами та мікробами, які розмножуються у вологому і прохолодному середовищі. Гостріше стає питання на початку весни, тому лікарі та дієтологи радять зайнятися відновленням "овочевого балансу" вже зараз, щоб через кілька тижнів не злягти в ГРВІ або коронавірусом. Але вживати тепличні овочі практично безглуздо в цих цілях, а зробити харчування збалансованим овочами стає з кожним місяцем складніше. Як вийти з ситуації – читайте нижче.
Про це пише радіо Maximum.
Дієтологи і експерти по правильному харчуванню розповіли, чим замінити свіжі овочі взимку.
В будь-яку пору року ми можемо знайти заморожену стручкову квасолю - це відмінний варіант овочу для нас. Також можна вживати морську капусту, моркву (терту свіжу або моркву по-корейськи), буряк, гарбуз, кабачки та всі варіанти капусти: брюссельську, пекінську, броколі або кольорову.
Крім того, дієтологи додали, що можна вживати заморожену кукурудзу. Але тільки в тому випадку, коли немає нічого або все вже набридло. Щобільше, в Україні практично в кожному супермаркеті завжди можна знайти мікс заморожених овочів. Там же і ягоди. Експерти відзначають, що при заморожуванні продуктів зберігається більша кількість корисних речовин, ніж при їх консервації.
При цьому соління і варення вони не рекомендують додавати у свій раціон взимку. Користі вони не принесуть через велику кількість солі або цукру, які провокують небезпечні захворювання.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Єва Шишова розповіла про вплив цукру на шкіру.
До речі, дієтолог Ольга Усенко розповіла про продукти, багаті клітковиною.