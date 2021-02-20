Какими продуктами заменить летние овощи зимой: идеальный баланс

Диетологи и эксперты по правильному питанию рассказали, чем заменить свежие овощи зимой.

В любое время года мы можем найти стручковую фасоль замороженную - это отличный вариант овоща для нас. Также употреблять можно морскую капусту, морковь (тертую, свежую или морковь по-корейски), свекла, тыква, цукини и все варианты капусты: брюссельскую, пекинскую, брокколи или цветную.

Кроме того, диетологи добавили, что можно употреблять замороженную кукурузу. Но только в том случае, когда нет ничего или все уже надоело. Более того, в Украине практически в каждом супермаркете всегда можно найти микс замороженных овощей. Там же и ягоды. Эксперты отмечают, что при заморозке продуктов сохраняется большее количество полезных веществ, чем при их консервации.

При этом соленья и варенье они не рекомендуют добавлять в свой рацион зимой. Пользы они точно не принесут из-за большого количества соли или сахара, которые провоцируют опасные заболевания.