Кардіологи розповіли, чим iPhone 12 небезпечний для здоров'я: ми приголомшені

Кардіологи з США з'ясували небезпеку iPhone 12 для людей з хворобами серця. Так, в Інституті серця і судин Генрі Форда (Детройт) були проведені дослідження, які довели цей факт.

Небезпеку представляє магніт, який розташований в смартфонах Apple. Він може вплинути на роботу кардіостимуляторів і дефібриляторів.

Доктор Гурджит Сінгх (Gurjit Singh) і його колеги провели iPhone 12 Pro над грудною клітиною пацієнта з імлантованим дефібрилятором. Через що вбудоване обладнання просто вимкнулося.

"Коли ми прибрали телефон з грудей, дефібрилятор негайно повернувся до своєї нормальної роботи", - розповідає медик.

Вчені говорять, що дана ситуація їх дещо збентежила. Адже вони раніше припускали, що магніт в смартфоні занадто слабкий, щоб вплинути на роботу приладу.

Сінгх каже, що магніт в електронних пристроях потрібен для того, щоб лікарі могли при необхідності неінвазивно вплинути на роботу обладнання.

Дослідники дійшли до висновку, що смартфони можуть завдавати шкоди людям з хворобами серця. Щоб уникнути неприємностей медики радять не носити пристрої серії iPhone 12 у верхній кишені сорочки чи пальта, а також не класти на груди.