В Киеве открылось артпространство, работающее на помощь медикам и ВСУ

В "Саду Бажань" на ВДНГ в Киеве (главный вход, справа в оранжерею) заработало мультикультурное артпространство UYAVA. Здесь киевлян и гостей города ждут выступления любимых украинских и иностранных артистов и стендап-комиков, артвыставки, ярмарки интересных вещей, кинопоказы, познавательные мастер-классы, спортивные локации и вкусные фудкорты и бары.

Главная цель команды UYAVA - популяризация украинской музыкальной и художественной культуры и привлечение общества к помощи и поддержке воинов ВСУ, медиков и детей посредством мероприятий в коллаборации с support Azov, детскими фондами и медицинскими организациями.

Известно, что два раза в месяц, в четверг, в пространстве будут проходить обсуждение болезненных тем, касающихся развития Украины и ее социально-культурных аспектов.

Также на протяжении лета на сцену артпространства выйдет множество известных украинских и зарубежных артистов. В частности:

23 июня киевлян и гостей столицы порадует группа LATEXFAUNА

24 июня на сцену UYAVA выйдут EBM/synth-pop группа из Днепра Kurs Valüt и музыкант Игорь Кириленко с электронным проектом Hidden Element

25 июня окутает миксом множества танцевальных жанров с классикой один из топовых электронных продюсеров, литовец Ten Walls

2 июля покорит магией своей музыки австралийский музыкант, битбоксер и звезда YouTube Бенджамин Стэнфорд, он же Dub FX

21 июля состоится концерт украинского музыкального проекта ЛУНА и выступления певицы и фольклористки ЮЮ (Юлия Юрина).

В ближайшее время команда UYAVA объявит даты концертов Стаса Королева, Blooms Corda, Sheetel и других артистов, диджеев и именитых иностранных хедлайнеров.

В Киеве работает новое артпространство (фото: UYAVA)

Что еще будет ждать гостей локации

Сразу две сцены

Чтобы гости смогли наслаждаться живой музыкой и выступлениями стендап-комиков, в UYAVA обустроили две современные сцены - большую и маленькую.

Бары и фудкорты

На территории артпространства можно не только развлечься, узнать что-нибудь новое и отдохнуть, но и перекусить и выпить.

Кинотеатр под открытым небом

UYAVA не обошла вниманием и киноманов. Здесь обустроили кинотеатр под открытым небом, где транслируют жемчужины украинского и зарубежного кинематографа.

Зона отдыха

После экскурсии по артпространству можно отдохнуть с друзьями, семьей и пушистиками в зоне с гамаками и пуфами по всему саду. UYAVA - pet friendly, поэтому здесь всегда рады четырехлапым.

Спортивная площадка

Если солнечные ванны на пуфах не для вас, посетите спортивную локацию UYAVA. Там можно поиграть в настольный теннис, футбол или бильярд.

Ярмарка интересных вещей

Несколько раз в месяц в пространстве будет возможность приобрести уникальные дизайнерские вещи от украинских производителей: украшения, одежду, аксессуары, домашний декор, свечи, арты и многое другое. И все это - крафтовое и с душой.

UYAVA - безопасная локация

В близком доступе от локации три просторных укрытия, одно из которых - станция метро "Выставочный центр". Посетители могут перейти туда в случае воздушной тревоги.

Вход на локацию:

с понедельника по четверг - свободный

с пятницы до воскресенья - от 200 гривен

UYAVA работает:

с понедельника по пятницу - с 16:00 до 22:00,

в субботу и воскресенье - с 14:00 до 22:00

Билеты можно купить по ссылке.

В Киеве работает новое артпространство (фото: UYAVA)

Добавим, что над мультикультурным пространством UYAVA работает мультикоманда, приобщающаяся к известным на всю Украину проектам: Comic Con Ukraine, WHITE NIGHTS, "Уличная Еда", ЮБК Beach, Koktebel Jazz Fest, Hedonism Festival, "Курени" и Atlas Weekend.

Создатели UYAVA разбираются в том, как создать уют и эстетическое удовольствие на локации. Вся территория украшена атмосферным декором, а к вечеру пространство озаряют световые инсталляции.