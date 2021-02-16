Киянам показали новий поїзд, який невдовзі з'явиться в метро

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

Незабаром оновлений поїзд почне курсувати на синій лінії (Оболонсько-Теремковська лінія) столичного метрополітену.

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

"Практично ми маємо новий поїзд метро - зручний як для пасажирів, так і для машиніста", - підкреслив Густєлєв.

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

За його словами, нові несучі конструкції кузова поїзда повинні забезпечити експлуатацію вагонів на 22 роки.

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

У вагонах стоять нові двері, вікна, освітлення в салоні та інше. У кабіні машиніста стоїть новий пульт управління. Також є кондиціонер. Крім того, на дзеркалах заднього виду і лобовому склі працює електропідігрів.

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

"Також вперше в київському метрополітені застосована система візуального станційного інформування пасажирів у салоні вагонів, що показує схему лінії метрополітену та місцеперебування поїзда в реальному часі під час руху лінією", - повідомив заступник голови КМДА.

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)

Під час ремонту всі матеріали закуповувались в українських постачальників. Модернізація поїзда з 5-ти вагонів обійшлася в 35 мільйонів гривень.

Модернізований поїзд з 5-ти вагонів (фото: kyivcity.gov.ua)