Киевлянам показали новый поезд, который скоро появится в метро

Вагоноремонтный завод КП "Киевский метрополитен" впервые самостоятельно сделал модернизацию поезда. Был отремонтирован состав из 5-ти вагонов, которые были сделаны в 1981-1984 годах.
Об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев, сообщается на сайте ведомства.
Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)
В скором времени обновленный поезд начнет курсировать на синей линии (Оболонско-Теремковская линия) столичного метрополитена.
Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)
"Практически мы имеем новый поезд метро - удобный как для пассажиров, так и для машиниста", - подчеркнул Густелев.
Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)
По его словам, новые несущие конструкции кузова поезда должны обеспечить эксплуатацию вагонов на 22 года.
Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)
В вагонах стоят новые двери, окна, освещение в салоне и прочее. В кабине машиниста стоит новый пульт управления. Также есть кондиционер. Кроме того, на зеркалах заднего вида и лобовом стекле работает электроподогрев.
Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)
"Также впервые в киевском метрополитене применена система визуального станционного информирования пассажиров в салоне вагонов, отражает схему линии метрополитена и местонахождение поезда в реальном времени во время движения линией", - сообщил заместитель председателя КГГА.
Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)
Во время ремонта все материалы закупались у украинских поставщиков. Модернизация поезда из 5-ти вагонов обошлась в 35 миллионов гривен.
Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)
Напомним, 16 февраля утром в метро Киева образовался очередной коллапс. Давка образовалась на станции метро "Вокзальная". При этом в комментариях украинцы высказали свои мнения, почему сегодня утром был такой ажиотаж.
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