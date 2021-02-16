Киевлянам показали новый поезд, который скоро появится в метро

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

В скором времени обновленный поезд начнет курсировать на синей линии (Оболонско-Теремковская линия) столичного метрополитена.

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

"Практически мы имеем новый поезд метро - удобный как для пассажиров, так и для машиниста", - подчеркнул Густелев.

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

По его словам, новые несущие конструкции кузова поезда должны обеспечить эксплуатацию вагонов на 22 года.

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

В вагонах стоят новые двери, окна, освещение в салоне и прочее. В кабине машиниста стоит новый пульт управления. Также есть кондиционер. Кроме того, на зеркалах заднего вида и лобовом стекле работает электроподогрев.

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

"Также впервые в киевском метрополитене применена система визуального станционного информирования пассажиров в салоне вагонов, отражает схему линии метрополитена и местонахождение поезда в реальном времени во время движения линией", - сообщил заместитель председателя КГГА.

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)

Во время ремонта все материалы закупались у украинских поставщиков. Модернизация поезда из 5-ти вагонов обошлась в 35 миллионов гривен.

Модернизированный поезд из 5-ти вагонов (фото: kyivcity.gov.ua)