Киянам показали захоплююче циркове шоу на льоду: справжня феєрія!

У Києві показали шоу "Чаросвіт" (фото: Нікіта Кабанов)

19 грудня в зимовому містечку Osocor Winter Village гучно представили прем’єру циркового льодового шоу "Чаросвіт". Приголомшливі піруети, яскраві костюми, кращі спортсмени й фігуристи світу та чаклунська атмосфера Хогсміда – усе це мали змогу побачити й відчути глядачі казкового дійства.

У Києві показали шоу "Чаросвіт" (фото: Нікіта Кабанов)

Знаменитий на весь світ проєкт, що гармонійно поєднав у собі фігурне катання й цирк, створив Юрій Савельєв. Для цього він зібрав команду виключно суперпрофі: найкращих артистів, спортсменів та фігуристів. Saveliev Grand вдалося без перебільшення закохати в себе весь світ. Вони зривали аплодисменти в США, Китаї, Японії, Ізраїлі, Сербії, Хорватії, Естонії, Індонезії, Чилі, Чорногорії, Латвії, Литві та інших країнах. І не планують зупинятися.

У День святого Миколая в сповненому магії зимовому містечку справді творилися дива. Причому як на льоду, так і в самому містечку серед відвідувачів. Зафільмувати себе на фоні магічних декорацій та ілюмінації, отримати насолоду від споглядання шоу й зустріти, прогулюючись, зірок і відомих блогерів – чи це не маленьке диво?

У Києві показали шоу "Чаросвіт" (фото: Нікіта Кабанов)

Нагадаємо, нещодавно були названі "най-най" українські зірки 2020-го.