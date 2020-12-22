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Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!

Киев, Вторник 22 декабря 2020 17:47
Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!
В Киеве показали шоу "Чаросвіт" (фото: Никита Кабанов)
Автор: Styler

19 декабря в зимнем городке Osocor Winter Village громко представили премьеру циркового ледового шоу "Чаросвіт". Потрясающие пируэты, яркие костюмы, лучшие спортсмены и фигуристы мира и колдовская атмосфера Хогсмид – все это смогли увидеть и почувствовать зрители сказочного действа.

Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!

В Киеве показали шоу "Чаросвіт" (фото: Никита Кабанов)

Знаменитый на весь мир проект, который гармонично соединил в себе фигурное катание и цирк, создал Юрий Савельев. Для этого он собрал команду исключительно суперпрофи: лучших артистов, спортсменов и фигуристов. Saveliev Grand удалось без преувеличения влюбить в себя весь мир. Они срывали аплодисменты в США, Китае, Японии, Израиле, Сербии, Хорватии, Эстонии, Индонезии, Чили, Черногории, Латвии, Литве и других странах. И не планируют останавливаться.

В День святого Николая в полном магии зимнем городке действительно творились чудеса. Причем как на льду, так и в самом городке среди посетителей. Сфотографировать себя на фоне магических декораций и иллюминации, получить наслаждение от созерцания шоу и встретить, прогуливаясь, звезд и известных блогеров – это ли не маленькое чудо?

Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!Киевлянам показали захватывающее цирковое шоу на льду: настоящая феерия!

В Киеве показали шоу "Чаросвіт" (фото: Никита Кабанов)

Напомним, недавно были названы "самые-самые" украинские звезды 2020-го.

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