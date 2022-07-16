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У кого з'являється "клубок у горлі" і як з цим боротися

Фото: чому вас турбує клубок у горлі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Явище клубка в горлі (Globus Sensation) - це дуже часте явище, з яким стикаються люди. В основному на нього скаржаться жінки від 25 до 35 років.

Про це розповіла педіатр Дар'я Власенко на своїй Instagram-сторінці.

Хто стикається з таким симптомом

З самим відчуттям " клубка" протягом життя зустрічаються практично всі, але у більшості він як з'являється, так сам і пропадає.

Це явище абсолютно не має зв'язку з щитовидною залозою, хронічним тонзилітом, стафілококом в горлі.

Що робити, якщо у вас "клубок у горлі"

Якщо скарги зберігаються довше двох тижнів, то це проблема і треба до лікаря або навіть до двох: гастроентеролога і психіатра(або психолога).

Зазвичай відчуття клубка викликає два моменти:

  • Напруга в м'язах шиї, як наслідок проказ мозку при стресі
  • Закид із стравоходу в гортань (рефлюкс).


Найкраще розв'язувати питання можна вирішити з психологом.

Психіатр може призначити антидепресанти, наприклад амітриптилін.

"Гастроентеролог може або обмежитися пробним лікуванням блокаторами протонової помпи (пантапразол, омепразол тд) або направити на 7 кіл пекла з фіброгастродуоденоскопією на чолі. Тут вже як пощастить", - повідомила медик.

Як ми раніше повідомляли, лікар назвав популярний в українців препарат, який зовсім не лікує.

Також ми писали, яку дозу парацетамолу ніколи не можна перевищувати.

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