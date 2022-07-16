У кого з'являється "клубок у горлі" і як з цим боротися

Явище клубка в горлі (Globus Sensation) - це дуже часте явище, з яким стикаються люди. В основному на нього скаржаться жінки від 25 до 35 років.
Про це розповіла педіатр Дар'я Власенко на своїй Instagram-сторінці.
З самим відчуттям " клубка" протягом життя зустрічаються практично всі, але у більшості він як з'являється, так сам і пропадає.
Це явище абсолютно не має зв'язку з щитовидною залозою, хронічним тонзилітом, стафілококом в горлі.
Якщо скарги зберігаються довше двох тижнів, то це проблема і треба до лікаря або навіть до двох: гастроентеролога і психіатра(або психолога).
Зазвичай відчуття клубка викликає два моменти:
Найкраще розв'язувати питання можна вирішити з психологом.
Психіатр може призначити антидепресанти, наприклад амітриптилін.
"Гастроентеролог може або обмежитися пробним лікуванням блокаторами протонової помпи (пантапразол, омепразол тд) або направити на 7 кіл пекла з фіброгастродуоденоскопією на чолі. Тут вже як пощастить", - повідомила медик.
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