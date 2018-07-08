У Криму "тріснув навпіл" пором окупантів (фото)

Судно перевозило на анексований український півострів військову техніку

На території анексованого українського півострова Крим надломився пором окупантів, що належить одній з російських компаній. Про це повідомляє "BSNews".

Так, на території окупованої Керчі "тріснув навпіл" корпус залізничного порома "Анненков", який належить компанії "АнРуссТранс", в результаті чого виникла небезпека забруднення навколишнього середовища нафтопродуктами.

Слід уточнити, що судна компаній були багаторазово помічені за перевезенням на територію українського Криму військової техніки окупантів.

Більш того, інформацію про ситуацію з поромом підтвердив і так званий "гендиректор" компанії "Кримські морські порти". Олексій Волков.

Фото: тріснутий пором в Криму (kerch.fm)

"Залізнична переправа припинила роботу. При вивантаженні вагонів з ж/д порома «Анненков» в порту Крим на комерційному причалі стався надлом корпусу судна нижче ватерлінії", - сказав він.

Також Волков додав, що водолазам, щоб уникнути течі нафтопродуктів, довелося в терміновому порядку закрити десять місць пошкодженого корпусу судна.

Фото: тріснутий пором в Криму (kerch.fm)

До речі, в мережі показали, як виглядають у липні 2018 року пляжі на окупованій Росією Євпаторії. Мова йде про селищі Заозерне. Людей у місцях відпочинку не спостерігається, незважаючи на розпал туристичного сезону. Знімки опублікував блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Євпаторія. Заозерне. Може, міст неправильної конструкції? Або освятили його погано?" - сказано в підписі до знімків.

В коментарях до посту користувачі мережі припустили, що тут добре знімати фільми, так як ніхто не буде заважати і людей немає.

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