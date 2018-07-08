В Крыму "треснул пополам" паром оккупантов (фото)

Судно перевозило на аннексированный украинский полуостров военную технику

На территории аннексированного украинского полуострова Крым надломился паром оккупантов, принадлежащий одной из российских компаний. Об этом сообщает "BSNews".

Так, на территории оккупированной Керчи "треснул пополам" корпус железнодорожного парома "Анненков", который принадлежит компании "АнРуссТранс", в результате чего возникла опасность загрязнения окружающей среды нефтепродуктами.

Следует уточнить, что судна компаний были многократно замечены за перевозкой на территорию украинского Крыма военной техники оккупантов.

Более того, информацию о ситуации с паромом подтвердил и так называемый "гендиректор" компании "Крымские морские порты". Алексей Волков.

Фото: треснувший паром в Крыму (kerch.fm)

"Железнодорожная переправа приостановила работу. При выгрузке вагонов с ж/д парома «Анненков» в порту Крым на коммерческом причале произошёл надлом корпуса судна ниже ватерлинии", - сказал он.

Также Волков добавил, что водолазам, чтобы избежать течи нефтепродуктов, пришлось в срочном порядке заделать десять мест поврежденного корпуса судна.

Фото: треснувший паром в Крыму (kerch.fm)

Кстати, в сети показали, как выглядят в июле 2018 года пляжи под оккупированной Россией Евпаторией. Речь идет о поселке Заозерное. Людей в местах отдыха не наблюдается, несмотря на разгар туристического сезона. Снимки опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Евпатория. Заозерное. Может, мост неправильной конструкции? Или освятили его плохо?" - сказано в подписи к снимкам.

В комментариях к посту пользователи сети предположили, что здесь хорошо снимать фильмы, так как никто не будет мешать и людей нет.

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