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Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари

STYLERLIFE        24.06.2018 - 21:15
Фото: Прип'ять (РБК-Україна)
Фото: Прип'ять (РБК-Україна)

У цих містах досі живуть люди

В Україні існують міста, які загубилися на карті країни. Про те, як живуть мешканці в цих містах розповідає "Сьогодні".

На території України існують міста-примари, про які не знають жителі країни, але часто відвідують іноземні туристи. Окрім Чорнобильської зони, в якій залишилися занедбані поселення, існують міста і в інших областях країни, в яких життя зупинилося багато років тому.

Одне з таких міст знаходиться в Черкаській області. Це місто називається Орбіта. Воно утворилося в середині 70-х років, коли в цьому регіоні почали будувати спочатку гідроелектростанцію, а потім і атомну.

Будівництво заморозили після вибуху на Чорнобильській АЕС в 1986 році. Люди втратили роботу і почали масово виїжджати з містечка. Але були і такі, яким їхати було нікуди.

На даний момент в містечку є два п'ятиповерхових житлових будинки. Всього в них проживає 60 сімей. В місті є всі комунікації – газ, вода, каналізація та електрика. Крім того, там є один магазин, в якому продають свіжі овочі, хліб, молоко, яйця, ковбасу і побутову хімію. А ось аптеки в місті немає. Однокімнатна квартира в Орбіті коштує тисячу доларів.

У Кіровоградській області є ще одне таке ж місто – Цукроваров. Він знаходиться в двохстах кілометрах від Орбіти. Тут збудували цукровий завод, а навколо вирісло невелике містечко для фахівців, які з'їжджалися з усього колишнього СРСР. Зараз в Цукроварове залишилося близько 50 сімей. У місті немає води і каналізації, але люди не поспішають звідси їхати.

Ще одне місто в Кіровоградській області – Долинське. Його планували перетворити у великий промисловий центр, так як почали будівництво Криворізького гірничо-збагачувального комбінату. Але за 33 роки його так і не добудували. На даний момент місто майже порожне, місцевих жителів він налічує близько 300 осіб.

До речі, експерти назвали найбільш комфортне місто для проживання в Україні.

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Теги: город, Припять
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