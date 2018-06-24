Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки

В этих городах до сих пор живут люди

В Украине существуют города, которые затерялись на карте страны. О том, как живут жители в этих городах рассказывает "Сегодня".

На территории Украины существуют города-призраки, о которых не знают жители страны, но часто посещают иностранные туристы. Кроме Чернобыльской зоны, в которой остались заброшенные поселения, существуют города и в других областях страны, в которых жизнь остановилась много лет назад.

Один из таких городов находится в Черкасской области. Этот город называется Орбита. Он образовался в середине 70-х годов, когда в этом регионе начали строить сначала гидроэлектростанцию, а потом и атомную.

Стройку заморозили после взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Люди потеряли работу и начали массово выезжать из городка. Но были и такие, которым ехать было некуда.

На данный момент в городке есть два жилых пятиэтажных дома. Всего в них проживает 60 семей. В городе есть все коммуникации – газ, вода, канализация и электричество. Кроме того, там есть один магазин, в котором продают свежие овощи, хлеб, молоко, яйца, колбасу и бытовую химию. А вот аптеки в городе нет. Однокомнатная квартира в Орбите стоит тысячу долларов.

В Кировоградской области есть еще один такой же город – Цукроваров. Он находится в двухстах километрах от Орбиты. Тут построили сахарный завод, а вокруг вырос небольшой городок для специалистов, которые съезжались со всего бывшего СССР. Сейчас в Цукроварове осталось около 50 семей. В городе нет воды и канализации, но люди не спешат отсюда уезжать.

Еще один город в Кировоградской области – Долинское. Его планировали превратить в крупный промышленный центр, так как начали постройку Криворожского горно-обогатительного комбината. Но за 33 года его так и не достроили. На данный момент город почти пуст, местных жителей он насчитывает около 300 человек.

Кстати, эксперты назвали самый комфортный город для проживания в Украине.

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