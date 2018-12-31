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"Лікую людей від ігроманії": активісти вимазали "цілющою гряззю" казино в Одесі

STYLERЖиття    31.12.2018 - 15:21
"Лікую людей від ігроманії": активісти вимазали "цілющою гряззю" казино в Одесі
Колаж РБК-Україна

Всього за свій "рейд" громадські діячі відвідали чотири казино у місті

30 грудня громадський діяч Віталій Голодок опублікував на своїй сторінці в Facebook відео, де видно, як одеські активісти прийшли в казино на вулиці Канатній "Космолот" і вимазали комп'ютери екскрементами.

Головною дійовою особою став активіст Тодор Пановський. Саме він в спеціальному захисному костюмі обмазував "цілющими грязями" стіни і техніку у казино.

&quot;Лікую людей від ігроманії&quot;: активісти вимазали &quot;цілющою гряззю&quot; казино в ОдесіСкріншот відео: (facebook.com/Виталий Голодок)

Розмазуючи фекалії на екранах комп'ютерів, активіст примовляв: "Це до грошей! Цілющі грязі - щоб люди не хворіли, щоб були здоровенькы в наступному році, щоб сюди не приходили. Кажуть, діє миттєво".

За день громадські діячі відвідали чотири казино у центрі Одеси. Крім комп'ютерів своєї "цілющою гряззю" вони обмазували все що бачили навколо: посуд, меблі, алкоголь і касу.

&quot;Лікую людей від ігроманії&quot;: активісти вимазали &quot;цілющою гряззю&quot; казино в ОдесіСкріншот відео: (facebook.com/Виталий Голодок)

"Це передноворічна акція. Я сьогодні цілитель, лікую людей від ігроманії. Грязі допомагають миттєво - люди виліковуються і більше не приходять", - додав Пановський.

Користувачі дії активіста сприйняли з гумором. Деякі дівчата подякували за те, що тепер їхні чоловіки будуть сидіти вдома:

"Красені";

"Креативненько";

"Я давно так не сміявся";

"Більше не можу сміятися";

"Спасибі, хлопці!";

&quot;Лікую людей від ігроманії&quot;: активісти вимазали &quot;цілющою гряззю&quot; казино в Одесі

Нагадаємо, що українців в черговий раз закликали відмовитися від салютів, хлопавок і петард в новорічну ніч.

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