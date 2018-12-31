"Лечу людей от игромании": активисты измазали "целебной грязью" казино в Одессе

Всего за свой "рейд" общественные деятели посетили четыре казино в городе
30 декабря общественник Виталий Голодок опубликовал на своей странице в Facebook видео, где видно, как одесские активисты пришли в казино на улице Канатной "Космолот" и измазали компьютеры экскрементами.
Главным действующим лицом стал активист Тодор Пановский. Именно он в специальном защитном костюме обмазывал "целебными грязями" стены и технику в казино.
Скриншот видео: (facebook.com/Виталий Голодок)
Размазывая фекалии на экранах компьютеров, активист приговаривал: "Это к деньгам! Целебные грязи - чтобы люди не болели, чтобы были здоровенькие в следующем году, чтобы сюда не приходили. Говорят, действует мгновенно".
За день общественные деятели посетили четыре казино в центре Одессы. Помимо компьютеров своей "целебной грязью" они обмазывали все что видели вокруг: посуду, мебель, алкоголь и кассу.
Скриншот видео: (facebook.com/Виталий Голодок)
"Это предновогодняя акция. Я сегодня целитель, лечу людей от игромании. Грязи помогают мгновенно - люди излечиваются и больше не приходят", - добавил Пановский.
Пользователи действия активиста восприняли с юмором. Некоторые девушки поблагодарили за то, что теперь их мужья будут сидеть дома:
"Красавцы";
"Креативненько";
"Я давно так не смеялся";
"Больше не могу смеяться";
"Спасибо, ребята!";
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