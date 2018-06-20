У Луганській області зафіксували випадок дифтерії

Лікар нагадала, що дифтерію важко діагностувати

У місті Рубіжне Луганської області зафіксовано випадок дифтерії. Про це повідомляє головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України з дисципліни "інфекційні хвороби", зав. кафедри інфекційних хвороб університету імені Богомольця Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, це не єдиний регіон, де реєструються поки поодинокі випадки захворювання.

Лікар нагадала, що дифтерію важко діагностувати, а іноді від неї не може вберегти навіть вакцина. Селянам і фермерам слід пам'ятати, що інфекція може передаватися від тварини.

Спеціаліст МОЗ України з інфекційних хвороб відзначила високий рівень професійної підготовки лікарів, які вчасно діагностують це захворювання, таким чином запобігаючи його подальше масове поширення інфекції.

"Хочу зауважити, що епідемії/спалаху хвороб не виникають сьогодні на завтра, цьому процесу передує ряд організаційних заходів з боку збудника, тому саме настороженість клініцистів, які стикаються з першими випадками хвороби, є тим бар'єром, який далі перетворюється (принаймні повинен) в надійний щит, яким епідеміологи захищають нас від великих неприємностей", - пише Голубовська

Лікар висловила надію, що в Україні не буде епідемії цієї хвороби.

"Особисто я дуже сподіваюся, що зараз вистачить нам і епідемії кору, кінця якої не видно. Ну а там хто його знає", - підсумувала вона.

Скріншот поста (facebook.com/ogolubovska)

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