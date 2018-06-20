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В Луганской области зафиксировали случай дифтерии

STYLERLIFE        20.06.2018 - 23:04
Иллюстративное фото (smr.gov.ua)
Иллюстративное фото (smr.gov.ua)

Врач напомнила, что дифтерию трудно диагностировать

В городе Рубежное Луганской области зафиксирован случай дифтерии. Об этом сообщает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по дисциплине "инфекционные болезни", зав. кафедрой инфекционных болезней университета имени Богомольца Ольга Голубовская на своей странице в Facebook.

По ее словам,  это не единственный регион, где регистрируются пока единичные случаи заболевания.

Врач напомнила, что дифтерию трудно диагностировать, а иногда от нее не может уберечь даже вакцина. Крестьянам и фермерам следует помнить, что инфекция может передаваться от животного.

Специалист Минздрава Украины по инфекционным болезням отметила высокий уровень профессиональной подготовки врачей, которые вовремя диагностируют данное заболевание, таким образом предотвращая его дальнейшее массовое распространение инфекции.

"Хочу заметить, что эпидемии/вспышки болезней не возникают сегодня на завтра, этому процессу предшествует ряд "организационных мероприятий" со стороны возбудителя, поэтому именно настороженность клиницистов, которые сталкиваются с первыми случаями болезни, является тем барьером, который далее превращается (по крайней мере должен) в надежный щит, которым эпидемиологи защищают нас от крупных неприятностей", - пишет Голубовская.

Врач выразила надежу, что в Украине не будет эпидемии этой болезни.

"Лично я очень надеюсь, что сейчас хватит нам и эпидемии кори, которой конца не видно. Ну а там кто его знает", - подытожила она.

Скриншот поста (facebook.com/ogolubovska)

Ранее сообщалось, что в Украине из-за смерти младенца временно запретили индийскую вакцину.

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Теги: дифтерия, Минздрав, Луганская область, Эпидемия
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