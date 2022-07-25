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У Львівській області класів з навчанням російською більше не буде: що відомо

Фото: класів з російською мовою навчання у Львівській області не буде (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Львівській області вирішили скасувати класи з російською мовою навчання. До недавнього часу в деяких школах міста були класи з російською мовою навчання у звичайних державних школах.

Про те, що таких класів більше не буде, розповів радник голови Львівської ОДА Олег Радик.

"Класів з російською мовою навчання більше не буде в школах Львівської області. Були ще торік треті, четверті класи у трьох школах. Така інформація з Департаменту освіти та науки Львівської обласної державної адміністрації", - розповів Олег Радик.

Він уточнив, що офіційно буде відомо до 5 вересня, коли всі суб'єкти подадуть звітність в ЄДЕБО (єдину державну електронну базу з питань освіти.

На цей момент невідомо, що чекає російські школи у Львові, а їх зараз є кілька - №17, 45, 50, 52 і ліцей №6.

У цих навчальних закладах більшість класів російською мовою навчання. Ще взимку в управлінні освіти Львова повідомили, що закривати ці школи не планують і 40% предметів у цій школі викладають українською мовою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що викладач КПІ потрапив у скандал через любов до "руського міра" - українську мову він називав "сухою та убогою".

А ще ми писали про те, що у Львові дівчині відмовили в роботі через те, що вона відмовилася переходити на російську мову.

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