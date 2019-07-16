Ляшко на птахофабриці в селі допомагав складати яйця (відео)

Олег Ляшко (фото: УНІАН)

Ляшко допоміг працівникам птахофабрики в селищі Липова Долина

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко на птахофабриці в селищі Липова Долина Сумської області допоміг працівницям складати яйця. Відповідне відео з'явилося на Facebook-сторінці політика.

"Через їхні руки за рік проходить 80 мільйонів яєць! Робота важка, зміна триває з 8 ранку до 4 годин дня, а зарплата - всього 5000 гривень. Власник і хотів би платити більше, та не може: за 12 років існування підприємства не отримав жодної копійки держпідтримки, продукцію ніхто не купує, викручується, як може", - коментує Олег Ляшко.

Ляшко заявив, що в новому парламенті він нікому не дасть забути ні про корів, ні про курей і "змусить державу купувати українські яйця і підтримувати нашого вітчизняного виробника".

"Роблю все, щоб таких підприємств було більше, щоб були дешеві кредити та дотації. Тоді у селян буде робота і гідна зарплата, а українці споживатимуть натуральну і свіжу продукцію", - підкреслив політик.

В новому парламенті я нікому не дам забути ні про корів, ні про курей! На птахофабриці в селищі Липова Долина допоміг дівчатам складати яйця. Через їхні руки за рік проходить 80 мільйонів яєць! Робота важка, зміна триває з 8-ої ранку до 4 годин дня, а зарплата - всього 5000 гривень. Власник і хотів би платити більше, та не може: за 12 років існування підприємства не отримав жодної копійки держпідтримки, продукцію ніхто не купує, викручується, як може. Я змушу державу купувати українські яйця і підтримувати нашого вітчизняного виробника. Роблю все, щоб таких підприємств було більше, щоб були дешеві кредити та дотації. Тоді у селян буде робота і гідна зарплата, а українці споживатимуть натуральну і свіжу продукцію. Опубліковано Олегом Ляшком Вівторок, 16 липня 2019 р.

Ляшко на птахофабриці в селищі Липова Долина

Нагадаємо, що Ляшко пропонує створити Держаний банк земель.