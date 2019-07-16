Ляшко на птицефабрике в селе помогал складывать яйца (видео)

Олег Ляшко (фото: УНИАН)

Ляшко помог работникам птицефабрики в селе Липовая Долина

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на птицефабрике в селе Липовая Долина Сумской области помог работницам складывать яйца. Соответствующее видео появилось на Facebook-странице политика.

"Через их руки за год проходит 80 миллионов яиц! Работа тяжелая, смена длится с 8 утра до 4 часов дня, а зарплата - всего 5000 гривен. Владелец и хотел бы платить больше, и не может: за 12 лет существования предприятия не получил ни копейки господдержки, продукцию никто не покупает, выкручивается, как может", - комментирует Олег Ляшко.

Ляшко заявил, что в новом парламенте он никому не даст забыть ни про коров, ни про кур и "заставит государство покупать украинские яйца и поддерживать нашего отечественного производителя".

"Делаю все, чтобы таких предприятий было больше, чтобы были дешевые кредиты и дотации. Тогда у селян будет работа и достойная зарплата, а украинцы будут потреблять натуральную и свежую продукцию", - подчеркнул политик.

В новом парламенте я никому не дам забыть ни про коров, ни про кур! На птицефабрике в поселке Липовая Долина помог девушкам складывать яйца. Через их руки за год проходит 80 миллионов яиц! Работа тяжелая, смена длится с 8 часов утра до 4 часов дня, а зарплата - всего 5000 гривен. Владелец и хотел бы платить больше, и не может: за 12 лет существования предприятия не получил ни копейки господдержки, продукцию никто не покупает, выкручивается, как может. Я заставлю государство покупать украинские яйца и поддерживать нашего отечественного производителя. Делаю все, чтобы таких предприятий было больше, чтобы были дешевые кредиты и дотации. Тогда у селян будет работа и достойная зарплата, а украинцы будут потреблять натуральную и свежую продукцию. Опубликовано Олегом Ляшко Вторник, 16 июля 2019 г.

Ляшко на птицефабрике в поселке Липовая Долина

Напомним, что Ляшко предлагает создать Государственный банк земель.