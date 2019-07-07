Ляшко: я заставлю депутатів пам’ятати і про корів, і про людей, і про робочі місця

Збільшити зарплати і повернути повагу до людей праці пообіцяв Олег Ляшко на Івано-Франківщині. Політик відвідав тваринницький комплекс "Ямниця", де тримають 720 корів. Каже, сьогодні ніхто не цінує важку працю доярок, свинарок, трактористів, хоча на ній тримається не лише село, а й вся Україна.

"Я – ваш голос у парламенті. Я заставлю пам’ятати депутатів і про корів, і про людей, і про робочі місця. Сьогодні, окрім мене, ніхто не цінує важку працю доярок, свинарок, трактористів. А я точно знаю, як людина, яка вийшла з села, що без таких ферм не буде ні села, ні України. Моє завдання - зробити в Україні так, як в Європі, де і в місті, і в селі люди живуть однаково добре і мають гідний дохід", - запевнив Ляшко.

"Ямниця" - одна з двох ферм, які залишились в області. Лідер РПЛ розповів, як стимулювати селян відкривати такі комплекси по всій країні. Перш за все, за його словами, треба не дозволити новій владі продати землю чужинцям.

Фото: Олег Ляшко (прес-служба)

"Іноземці, які куплять нашу землю, будуть труїти її хімікатами і потім вода в колодязях отруйна стоятиме. І їм не потрібна буде соціальна сфера на селі. Тому треба не землю продавати чужинцям, а дати дотації по 5 тисяч на корову, зробити дешеві кредити і скасувати податки на сільськогосподарські кооперативи, щоб люди об’єднувалися, працювали і заробляли. Тоді таких комплексів на Івано-Франківщині буде не 2, як сьогодні, а 202", - наголосив Ляшко.

Крім того, лідер РПЛ добивається скасування плати за переоформлення паїв та будинків.

"Хоче мама на дітей переоформити пай – зараз вона змушена заплатити за це 10 тисяч гривень. І так зробили спеціально, щоб люди не переоформлювали землю і тоді мільйони гектарів можна буде у людей задарма забрати. Ми пропонуємо скасувати плату за переоформлення паїв і хат. Через одну в селі хати з побитими вікнами стоять. Віддайте їх людям безплатно. Хай живуть, дітей народжують і життя в селі буде", - сказав політик.

Нагадаємо, що Ляшко обурений новим кадровим рішенням Зеленського.