Любителі розкидатися грошима: головні марнотрати за знаком Зодіаку

Гороскоп грошей точно дасть відповіді на питання, які знаки Зодіаку є найбільш марнотратними. Тобто, хто з нас розкидається грошима направо і наліво, купуючи собі все підряд. Отже, хто ж самий більший марнотрат? Відповіді на це питання знають астрологи.

Лев

Леви є любителями хороших брендових речей, люксових готелів і взагалі багатого способу життя. Тому витрачати гроші для Левів навіть не дурість, а необхідність. Представників цього знака ви навряд чи побачите в дешевому ресторані або обвішаним дешевою біжутерією - бажання засліплювати у Левів в крові і їм для цього не шкода ніяких грошей.

Скорпіон

Скорпіони можуть витратити космічну суму, якщо це допоможе їм постати перед оточуючими в самому вигідному світлі. Представникам цього знаку часто набагато більш важливо здаватися забезпеченими, ніж бути такими насправді. Тому Скорпіони легко оплатять зовнішні атрибути достатку. Хвалькуваті люди, одним словом.

Терези

Терези дуже цікаві в грошовому плані. Наприклад, свої гроші вони намагаються берегти, а ось подаровані або взяті в борг - витрачають під нуль: на друзів, співробітників і навіть незнайомців.

Риби

Риби витрачають величезні суми. Але витрачають не на себе, а на інших. Вони люблять допомагати і приносити людям радість. Заощадження у них, звичайно, не затримуються. Одним словом, володарі цього знака такі собі "благородні" марнотрати.

Які знаки Зодіаку є найбільш марнотратними

Нагадаємо, що раніше астрологи розповіли про знаки Зодіаку, життя яких сильно зміниться в 2019 році. При чому, деякі зміни в кращу сторону, деякі - в гіршу. Зокрема, цього року для Тельців, Львів, Дів, Козерогів, а також Риб життя приготувала різні сюрпризи.

Також нещодавно з'явився цікавий гороскоп на наступний місяць. Він обіцяє позитивні зміни в житті деяких знаків Зодіаку. Кому саме цей місяць зародження і оновлення природи гарантує щось нове, незвідане, приємне і успішне - читайте в нашому гороскоп удачі на квітень.