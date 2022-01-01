Любовний гороскоп 2022: дізнайся, коли ти зустрінеш ідеальну пару

Любовний гороскоп на 2022-й рік обіцяє нам час, схожий на американські гірки. Астрологи кажуть, що представники багатьох знаків Зодіаку будуть розриватися між романтикою і збереженням особистої свободи.

Астрологи склали таблицю, в якій прораховані шанси для кожного знака Зодіаку на любовні відносини, самотність, а також названий ідеальний партнер на 2022-й рік.

Скріншот (my.astrofame.com)

Докладний прогноз на любов для кожного знака Зодіаку

Овен

Налаштування на початку року допоможе вам краще підготуватися до того, що буде далі. В лютому і березні вас захлеснуть емоції - буде багато напружених, але і щасливих моментів. Після декількох періодів коливань в квітні, любов підкорить вас в травні і червні.

Вплив зірок навіть підштовхне вас до доленосної зустрічі влітку, якщо це ще не зроблено! Одиноким людям-Овнам варто скористатися цим періодом, багатим на зустрічі.

Крім сприятливого жовтня, інша частина року буде більш складною для відносин, і вам доведеться непросто, щоб зберегти спокій і баланс!

Телець

В цілому, це хороший рік для ваших любовних пригод. У січні і травні з'являться лише кілька самотніх періодів через необхідність роздумів.

В інший час вам в основному не буде на що скаржитися, коли справа стосується любові. Найбільш сприятливі місяці - лютий, березень, квітень, червень, серпень, жовтень, друга половина листопада і грудень.

Якщо ви самотні, це ключовий рік для пошуку ідеальної пари, так чому б не спровокувати долю! Якщо ви перебуваєте у відносинах, ви можете покластися один на одного, в будь-якому випадку ваш союз буде процвітати.

Близнюки

Січень буде сірим і тривожним місяцем. А ось лютий - справжній плацдарм для вашого особистого життя. Нова пристрасть або відновлення почуттів також можливі в березні.

Загострення пристрастей досягне піку в квітні, а з 10 травня, частково в червні і у вересні вас чекає спокійний час.

Доленосні зустрічі і навіть шлюби можливі в кінці червня, в липні, серпні, жовтні і листопаді.

Рак

На початку року вас захлеснуть сумніви, але все вирішиться у лютому - вас чекає багато любовних пригод.

А в березні настають хвилюючі зміни - можливо ви зміните партнера або зустрінете потрібну людину, якщо давно самотні.

Травень, червень, серпень, листопад і грудень особливо корисні і конструктивні для побудови міцних відносин.

Лев

У січні, червні, кінці липня і початку листопада ви будете занадто зайняті своїми справами, щоб піклуватися про своє особисте життя, але в цілому ви не пропустите важливих моментів для серцевих радощів.

Березень, травень, серпень і жовтень будуть особливо багаті пристрастю.

Якщо ви самотні, ви можете розраховувати на важливу зустріч. Якщо ви перебуваєте у відносинах, вас чекають свіжі емоції, необхідні для зміцнення вашого спілкування і щастя.

Діва

2022 - благополучний рік для вашого серця, незалежно від того, перебуваєте ви у відносинах чи ні.

Ви почнете стабільно, а потім поринете у вир пристрастей у лютому, березні та квітні. У якийсь момент виникне бажання спільного проживання, шлюбу - найкращий час для цього - травень.

Літо також буде чудовим періодом для романтики, але серпень трохи охолодить ваш запал. В ам доведеться почекати до 20 вересня, щоб знову сп'яніти від любові, новий пік почуттів може захлеснути в листопаді.

Терези

Рік почнеться з сумнівів, що може привести до розриву відносин в лютому, але зміни вам необхідні. Якщо у вас міцний зв'язок, вам потрібно буде внести деякі корективи, щоб рухатися вперед.

У березні ви виявите легкість, якої вам не вистачало. Із квітня по серпень вас чекає пік романтичного настрою, може навіть дійти до шлюбу.

Все буде гладко до кінця року, крім вересня, коли вам доведеться докласти зусиль, щоб утримати існуючі відносини.

Скорпіон

Рік почнеться обережно, ви будете багато міркувати і думати про своє особисте життя. У березні, якщо у вас нестабільні відносини, всьому нарешті підійде кінець.

У квітні ви відчуєте себе на піку, і можете зустріти важливу людину. Серйозний крок і перехід на новий етап відносин можливий в травні і червні.

За винятком деякої напруженості в липні і деякого простою в жовтні, інша частина року буде відмінною. Самотні Скорпіони можуть закохатися в середині лютого, квітні, травні, червні, середині вересня, листопаді та грудні.

Стрілець

У 2022 році вас чекає багато чуттєвих задоволень. Рік може початися нудно, але все зміниться вже в лютому. На піку романтики ви будете в березні-квітні.

У травні у вас буде можливість познайомитися з кимось особливим або навіть узаконити відносини. Чуттєвість зросте в червні, а в липні-серпні ви станете майстром в спокушанні.

Вересень буде спокійним, в жовтні і другій половині листопада ви будете на піку чуттєвості, але грудень може бути напруженим.

Козеріг

Цього року ви зважите всі "за" і "проти" в січні, щоб зануритися в пік пристрастей в лютому. Вас чекають незабутні романи.

У березні, квітні, травні та червні ви будете продовжувати вивчати свою чуттєву сторону. Після сумнівного липня ви подолаєте переломний момент у серпні, щоб знову злетіти у вересні.

Жовтень і листопад настільки гарні, що ви навіть задумаєтеся про весілля або другий медовий місяць в грудні.

Водолій

У січні ви будете соромитися і проявляти обережність у вираженні своїх почуттів. Лютий також буде спокійним, а в березні вас чекає торжество почуттів.

Квітень і травень в цілому будуть приємні, а після спокійного липня і початку серпня друга половина серпня зробить вас зіркою.

У вересні вас чекає затишшя, в жовтні буде бурхливий період, але в листопаді можливий кризовий час.

Риби

Любов не буде вашим пріоритетом в січні, але до середини лютого ви можете розраховувати на грандіозний День всіх закоханих!

Ваша чуттєвість розквітне в березні-квітні, а в травні ви можете піти під вінець. Якщо ви самотні, то закохаєтесь з першого погляду в червні, якщо цього ще не сталося.