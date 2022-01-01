Любовный гороскоп 2022: узнай, когда ты встретишь идеальную пару

Любовный гороскоп на 2022-й год сулит нам время, похожее на американские горки. Астрологи говорят, что представители многих знаков Зодиака будут разрываться между романтикой и сохранением личной свободы.

Астрологи составили таблицу, в которой просчитаны шансы для каждого знака Зодиака на любовные отношения, одиночество, а также назван идеальный партнер на 2022-й год.

Скриншот (my.astrofame.com)

Подробный прогноз на любовь для каждого знака Зодиака

Овен

Настройка в начале года поможет вам лучше подготовиться к тому, что будет дальше. В феврале и марте вас захлестнут эмоции - будет много напряженных, но и счастливых моментов. После нескольких периодов колебаний в апреле, любовь покорит вас в мае и июне.

Влияние звезд даже подтолкнет вас к судьбоносной встрече летом, если это еще не сделано! Одиноким людям-Овнам стоит воспользоваться этим периодом, богатым на встречи.

Помимо благоприятного октября, остальная часть года будет более сложной для отношений, и вам придется непросто, чтобы сохранить спокойствие и баланс!

Телец

В целом, это хороший год для ваших любовных приключений. В январе и мае появятся лишь несколько одиноких периодов из-за необходимости размышлений.

В остальное время вам в основном не будет на что жаловаться, когда дело касается любви. Наиболее благоприятные месяцы - февраль, март, апрель, июнь, август, октябрь, вторая половина ноября и декабрь.

Если вы одиноки, это ключевой год для поиска идеальной пары, так почему бы не спровоцировать судьбу! Если вы состоите в отношениях, вы можете положиться друг на друга, в любом случае ваш союз будет процветать.

Близнецы

Январь будет серым и тревожным месяцем. А вот ф евраль - настоящий плацдарм для вашей личной жизни. Новая страсть или возобновление чувств также возможно в марте.

Накал страстей достигнет пика в апреле, а с 10 мая, частично в июне и в сентябре вас ждет спокойное время.

Судьбоносные встречи и даже браки возможны в конце июня, в июле, августе, октябре и ноябре.

Рак

В начале года вас захлестнут сомнения, но все решится в феврале - вас ждет много любовных приключений.

А в марте грядут волнительные перемены - возможно вы смените партнера или встретите нужного человека, если давно одиноки.

Май, июнь, август, ноябрь и декабрь особенно полезны и конструктивны для построения прочных отношений.

Лев

В январе, июне, конце июля и начале ноября вы будете слишком заняты своими делами, чтобы заботиться о своей личной жизни, но в целом вы не упустите важных моментов для сердечных радостей.

Март, май, август и октябрь будут особенно богаты страстью.

Если вы одиноки, вы можете рассчитывать на важную встречу. Если вы состоите в отношениях, вас ждут свежие эмоции, необходимые для укрепления вашего общения и счастья.

Дева

2022 - благополучный год для вашего сердца, независимо от того, состоите ли вы в отношениях или нет.

Вы начнете стабильно, а затем окунетесь в омут страстей в феврале, марте и апреле. В какой-то момент возникнет желание совместного проживания, брака - лучшее время для этого - май.

Лето также будет отличным периодом для романтики, но август немного охладит ваш пыл. В ам придется подождать до 20 сентября, чтобы снова опьянеть от любви, новый пик чувств может захлестнуть в ноябре.

Весы

Год начнется с сомнений, что может привести к разрыву отношений в феврале, но перемены вам необходимы. Если у вас крепкая связь, вам нужно будет внести некоторые коррективы, чтобы двигаться вперед.

В марте вы обнаружите легкость, которой вам не хватало. С апреля по август вас ждет пик романтического настроения, может даже дойти до брака.

Все будет гладко до конца года, кроме сентября, когда вам придется приложить усилия, чтобы удержать существующие отношения.

Скорпион

Год начнется осторожно, вы будете много размышлять и думать о своей личной жизни. В марте, если у вас нестабильные отношения, всему наконец-то подойдет конец.

В апреле вы почувствуете себя на пике, и можете встретить важного человека. Серьезный шаг и переход на новый этап отношений возможен в мае и июне.

За исключением некоторой напряженности в июле и некоторого простоя в октябре, остальная часть года будет отличной. Одинокие Скорпионы могут влюбиться в середине февраля, апреле, мае, июне, середине сентября, ноябре и декабре.

Стрелец

В 2022 году вас ждет много чувственных удовольствий. Год может начаться скучно, но все изменится уже в феврале. На пике романтики вы будете в марте-апреле.

В мае у вас будет возможность познакомиться с кем-то особенным или даже узаконить отношения. Чувственность возрастет в июне, а в июле-августе вы станете мастером в соблазнении.

Сентябрь будет спокойным, в октябре и второй половине ноября вы будете на пике чувственности, но декабрь может быть напряженным.

Козерог

В этом году вы взвесите все "за" и "против" в январе, чтобы погрузиться в пик страстей в феврале. Вас ждут незабываемые романы.

В марте, апреле, мае и июне вы будете продолжать изучать свою чувственную сторону. После сомнительного июля вы преодолеете переломный момент в августе, чтобы снова взлететь в сентябре.

Октябрь и ноябрь настолько хороши, что вы даже задумаетесь о свадьбе или втором медовом месяце в декабре.

Водолей

В январе вы будете стесняться и проявлять осторожность в выражении своих чувств. Февраль также будет спокойным, а в марте вас ждет торжество чувств.

Апрель и май в целом будут приятные, а п осле спокойного июля и начала августа вторая половина августа сделает вас звездой.

В сентябре вас ждет затишье, в октябре будет бурный период, но в ноябре возможно кризисное время.

Рыбы

Любовь не будет вашим приоритетом в январе, но к середине февраля вы можете рассчитывать на грандиозный День всех влюбленных!

Ваша чувственность расцветет в марте-апреле, а в мае вы можете пойти под венец. Если вы одиноки, то влюбитесь с первого взгляда в июне, если этого еще не произошло.