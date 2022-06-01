"Повністю обстежуюся": MamaRika зізналася у проблемах зі здоров'ям

За словами Анастасії, повномасштабна війна дуже "підкосила" її насамперед психологічно. Але і не тільки. Адже у молодої мами через стрес почало пропадати молоко.

"Мій лактолог сказала, що в цей час не можна відлучати дитину від груді та дала пораду частіше годувати малого. Вона казала: "Невідомо, чи знайдете їжу, каші. Молоко - це єдиний шанс вашим дітям вижити". Для цього, звісно, мені слід було скласти нерви в коробочку, опанувати себе. Але, слава богу, все відновилось і я кормлю далі", - розповіла MamaRika.

MamaRika з родиною (фото: instagram.com/mamarika_official)

Зірці вдалося самотужки відновити психологічний стан і заспокоїтись. Щоправда, час від часу вона все ж поверталась подумки до того, щоб звернутись до професіоналів. Адже за деякий час нагадали про себе інші хвороби.

"Думки звернутись до психолога, мабуть, є. Але я думаю, що основна робота має бути просто над собою", - говорить співачка.

Настя зізнається, що зараз у неї "відновилось дуже багато хронічних захворювань".

"Є проблеми зі шлунком… Тому я зараз повністю обстежуюся. Я зрозуміла, що голова і шлунок зв’язані. Тобто я маю реальну проблему зараз зі здоров’ям на цій почві. Тому мені мабуть доведеться або звертатись до психолога, або просто самій з собою домовлятись", - сказала вона.

Додамо, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну застало Анастасію, її чоловіка - актора Сергія Середу, та їхнього маленького сина Давида у Києві.

Згодом родина виїхала до Одеси, а пізніше артистка з 7-місячним сином вирушила до Польщі.

MamaRika з родиною (фото: instagram.com/mamarika_official)

На початку травня MamaRika повернулась в Україну. Вона займається волонтерством, а також дає благодійні концерти, збираючи кошти на допоможу переселенцям та воїнам ЗСУ.

MamaRika волонтерить (фото: instagram.com/mamarika_official)