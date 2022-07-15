Мариновані баклажани, які стануть вашою коронною стравою: смачний рецепт

Баклажани стають все дешевшими, тому варто запасатися оригінальними рецептами приготування цього овочу. Пропонуємо спробувати закуску з маринованих баклажанів, які можуть стати вашою коронною стравою.
Своїм способом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Для досконалого смаку ми заміксуємо баклажани з солодким перцем, зеленню, спеціями і звісно ж часничком. Які ж баклажани без нього!
Для маринаду:
Скріншот: Такими будуть наші баклажани
Наріжте баклажани і перець на скибочки.
Змастіть олією і запечіть 15-20 хвилин при температурі 200 градусів. Або можна обсмажити на сковороді.
Подрібніть часник, дрібно наріжте зелень. Змішайте.
Викладіть шарами: баклажани, зелень з часником, перець і т. д.
У воду для маринаду додайте сіль, цукор, дайте закипіти. Як тільки закипить, зніміть з вогню. Додайте оцет. Залийте маринадом овочі.
Накрийте кришкою. Дайте охолонути, поставте в холодильник на добу, щоб добре промаринувалося.
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