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Мариновані баклажани, які стануть вашою коронною стравою: смачний рецепт

Скріншот відео: Як приготувати мариновані баклажани
Автор: Світлана Мащенко

Баклажани стають все дешевшими, тому варто запасатися оригінальними рецептами приготування цього овочу. Пропонуємо спробувати закуску з маринованих баклажанів, які можуть стати вашою коронною стравою.

Своїм способом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Для досконалого смаку ми заміксуємо баклажани з солодким перцем, зеленню, спеціями і звісно ж часничком. Які ж баклажани без нього!

Інгредієнти

  • баклажани - 1 кг
  • перець болгарський - 1 кг
  • кріп і петрушка - невеликий пучок
  • часник - 1 головка

Для маринаду:

  • вода - 200 г
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Цукор - 2 ст. л.
  • оцет 9% - 2 ст. л.

Скріншот: Такими будуть наші баклажани

Покрокове приготування закуски

Наріжте баклажани і перець на скибочки.

Змастіть олією і запечіть 15-20 хвилин при температурі 200 градусів. Або можна обсмажити на сковороді.

Подрібніть часник, дрібно наріжте зелень. Змішайте.

Викладіть шарами: баклажани, зелень з часником, перець і т. д.

У воду для маринаду додайте сіль, цукор, дайте закипіти. Як тільки закипить, зніміть з вогню. Додайте оцет. Залийте маринадом овочі.

Накрийте кришкою. Дайте охолонути, поставте в холодильник на добу, щоб добре промаринувалося.

Раніше ми писали про найкращі рецепти маринованих огірків, грибів та кабачків.

Також повідомлялося про огірки, мариновані по-польськи за українським рецептом.

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