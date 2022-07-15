Мариновані баклажани, які стануть вашою коронною стравою: смачний рецепт

Для досконалого смаку ми заміксуємо баклажани з солодким перцем, зеленню, спеціями і звісно ж часничком. Які ж баклажани без нього!

Інгредієнти

баклажани - 1 кг

перець болгарський - 1 кг

кріп і петрушка - невеликий пучок

часник - 1 головка

Для маринаду:

вода - 200 г

Сіль - 1 ч. л.

Цукор - 2 ст. л.

оцет 9% - 2 ст. л.

Скріншот: Такими будуть наші баклажани

Покрокове приготування закуски

Наріжте баклажани і перець на скибочки.

Змастіть олією і запечіть 15-20 хвилин при температурі 200 градусів. Або можна обсмажити на сковороді.

Подрібніть часник, дрібно наріжте зелень. Змішайте.

Викладіть шарами: баклажани, зелень з часником, перець і т. д.

У воду для маринаду додайте сіль, цукор, дайте закипіти. Як тільки закипить, зніміть з вогню. Додайте оцет. Залийте маринадом овочі.

Накрийте кришкою. Дайте охолонути, поставте в холодильник на добу, щоб добре промаринувалося.