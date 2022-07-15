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Маринованные баклажаны, которые станут вашим коронным блюдом: вкусный рецепт

Скриншот видео: как приготовить маринованные баклажаны
Автор: Светлана Мащенко

Баклажаны становятся все дешевле, поэтому стоит запасаться оригинальными рецептами приготовления этого овоща. Предлагаем попробовать закуску из маринованных баклажанов, которые могут стать вашим коронным блюдом.

Своим способом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Для идеального вкуса мы замиксуем баклажаны со сладким перцем, зеленью, специями и конечно же чесночком. Какие же баклажаны без него!

Ингредиенты

  • баклажаны - 1 кг
  • перец болгарский - 1 кг
  • укроп и петрушка - небольшой пучок
  • чеснок - 1 головка

Для маринада:

  • вода - 200 г
  • Соль - 1 ч. л.
  • Сахар - 2 ст. л.
  • уксус 9% - 2 ст. л.

Скриншот: Такими будут наши баклажаны

Пошаговое приготовление закуски

Нарежьте баклажаны и перец на ломтики.

Смажьте маслом и запеките 15-20 минут при температуре 200 градусов. Или можно обжарить на сковороде.

Измельчите чеснок, мелко нарежьте зелень. Смешайте.

Выложите слоями: баклажаны, зелень с чесноком, перец и т. д.

В воду для маринада добавьте соль, сахар, дайте закипеть. Как только закипит, снимите с огня. Добавьте уксус. Залейте маринадом овощи.

Накройте крышкой. Дайте остыть, поставьте в холодильник на сутки, чтобы хорошо промариновалось.

Ранее мы писали про лучшие рецепты маринованных огурцов, грибов и кабачков.

Также сообщалось про огурцы, маринованные по-польски по украинскому рецепту.

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