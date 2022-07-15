Маринованные баклажаны, которые станут вашим коронным блюдом: вкусный рецепт

Для идеального вкуса мы замиксуем баклажаны со сладким перцем, зеленью, специями и конечно же чесночком. Какие же баклажаны без него!

Ингредиенты

баклажаны - 1 кг

перец болгарский - 1 кг

укроп и петрушка - небольшой пучок

чеснок - 1 головка

Для маринада:

вода - 200 г

Соль - 1 ч. л.

Сахар - 2 ст. л.

уксус 9% - 2 ст. л.

Скриншот: Такими будут наши баклажаны

Пошаговое приготовление закуски

Нарежьте баклажаны и перец на ломтики.

Смажьте маслом и запеките 15-20 минут при температуре 200 градусов. Или можно обжарить на сковороде.

Измельчите чеснок, мелко нарежьте зелень. Смешайте.

Выложите слоями: баклажаны, зелень с чесноком, перец и т. д.

В воду для маринада добавьте соль, сахар, дайте закипеть. Как только закипит, снимите с огня. Добавьте уксус. Залейте маринадом овощи.

Накройте крышкой. Дайте остыть, поставьте в холодильник на сутки, чтобы хорошо промариновалось.