На матчі Флора - Динамо естонські фанати передбачили долю Путіна (фото)

У Естонії 13 травня проходить благодійний товариський матч між Флорою з Таллінна та київським Динамо.
Гра відбувається у рамках європейського турне "біло-синіх", за підсумками якого зібрані кошти підуть на потреби українців, які страждають через військову агресію з боку Росії.
На стадіоні A.Le Coq Arena у столиці Естонії зібралися тисячі вболівальників як місцевих, так і з числа тих українців, які вимушено тимчасово переїхали до Прибалтики.
На самому початку гри присутні затягнули всесвітньо відому пісню "Путін - х*йло". А також вивісили красномовний банер, який може бути пророчим.
На ньому зображено силует президента Росії, якому стріляють у голову з пістолета. І супроводжує це напис "Putin huilo".
Кадр з трансляції
Цікаво, що в переддень гри естонські ЗМІ писали, що на стадіоні буде лунати відома пісня про російського тирана. І просили ставитися до цього з розумінням.
Кадри з трансляції
Зауважимо, що перед матчем для вболівальників заспівала мешканка Маріуполя Олександра Ліщук (ALYA). Дівчина виконала пісню "Місто Марії", розчуливши тисячі сердець.
Додамо, що на сьогодні завдяки матчам, які Динамо провело у благодійному турі, зібрано близько 22 мільйонів гривень. Ці гроші зокрема підуть на підтримку українських біженців у різних куточках Європи.
До гри з Флорою кияни провели поєдинки з загребським Динамо, дортмундською Боруссією, швейцарським Базелем та іншими європейськими клубами.
Раніше красномовний банер, присвячений президенту Росії, вивісили також фанати під час футбольного матчу чемпіонату Польщі між командами Лех та Легія.
Нагадаємо, не так давно керівництво Динамо вигнало зі складу команди футболіста, який виявився сином посадовця "ЛНР".