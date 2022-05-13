На матчі Флора - Динамо естонські фанати передбачили долю Путіна (фото)

На стадіоні A.Le Coq Arena у столиці Естонії зібралися тисячі вболівальників як місцевих, так і з числа тих українців, які вимушено тимчасово переїхали до Прибалтики.

На самому початку гри присутні затягнули всесвітньо відому пісню "Путін - х*йло". А також вивісили красномовний банер, який може бути пророчим.

На ньому зображено силует президента Росії, якому стріляють у голову з пістолета. І супроводжує це напис "Putin huilo".

Кадр з трансляції

Цікаво, що в переддень гри естонські ЗМІ писали, що на стадіоні буде лунати відома пісня про російського тирана. І просили ставитися до цього з розумінням.

Кадри з трансляції

Зауважимо, що перед матчем для вболівальників заспівала мешканка Маріуполя Олександра Ліщук (ALYA). Дівчина виконала пісню "Місто Марії", розчуливши тисячі сердець.

Додамо, що на сьогодні завдяки матчам, які Динамо провело у благодійному турі, зібрано близько 22 мільйонів гривень. Ці гроші зокрема підуть на підтримку українських біженців у різних куточках Європи.

До гри з Флорою кияни провели поєдинки з загребським Динамо, дортмундською Боруссією, швейцарським Базелем та іншими європейськими клубами.