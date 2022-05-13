На матче Флора - Динамо эстонские фанаты предсказали судьбу Путина (фото)

На стадионе A.Le Coq Arena в столице Эстонии собрались тысячи болельщиков как местных, так и из числа тех украинцев, которые вынужденно временно переехали в Прибалтику.

В самом начале игры присутствующие затянули всемирно известную песню "Путин - х*йло". А также вывесили красноречивый баннер, который может быть пророческим.

На нем изображен силуэт президента России, которому стреляют в голову из пистолета. И сопровождает это надпись "Putin huilo".

Кадр из трансляции

Интересно, что в канун игры эстонские СМИ писали, что на стадионе будет звучать известная песня о российском тиране. И просили относиться к этому с пониманием.

Кадры из трансляции

Заметим, что перед матчем для болельщиков спела жительница Мариуполя Александра Лищук (ALYA). Девушка исполнила песню "Місто Марії", растрогав тысячи сердец.

Добавим, что на сегодня благодаря матчам, которые Динамо провело в благотворительном туре, собрано около 22 миллионов гривен. Эти деньги в частности пойдут на поддержку украинских беженцев в разных уголках Европы.

До игры с Флорой киевляне провели поединки с загребским Динамо, дортмундской Боруссией, швейцарским Базелем и другими европейскими клубами.