У метро Києва дивуватимуть пасажирів: дивіться - як (фото)

У метро Києва на станції "Золоті ворота" організували виставку робіт молодих українських художників. Їхній проект розповідає про унікальну українську архітектуру радянського періоду на прикладі станцій метро та ансамблю Національного комплексу "Експоцентр України".

Як розповіли у прес-службі "Київського метрополітену" в Facebook , митці спробували переосмислити знакові локації обох об'єктів: станції, павільйони, оранжерею та центральний фонтан.

Яка мета виставки?

Мета виставки, кажуть організатори, надихнути пасажирів метро та гостей ВДНГ на роздуми про цінності, про минуле, сучасне та майбутнє, про значення історії. За допомогою мистецтва дати зрозуміти, що збереження - спільна відповідальність громадськості перед майбутніми поколіннями.

"У ВДНГ та київського метро багато спільного в контексті архітектурної спадщини. Наприклад, співавтором одного з павільйонів ВДНГ є Вадим Жежерін, який також займався станцією "Золоті ворота". Також одна з художниць експериментальної лабораторії архітектурної кераміки "Майстерні Ніни Федорової", що працювала над керамічним панно для станції "Хрещатик", оформляла павільйон тваринництва (№2) на ВДНГ", - йдеться у повідомлення.

Виставка у столичному метро (фото: прес-служба ВДНГ)

Відомо, що виставка на "Золотих воротах" триватиме до 6 вересня. При цьому, на ВДНГ мистецькі роботи поступово з’являтимуться і надалі - продовжуючи та доповнюючи одна одну.

Додамо, що у метро можна побачити роботи Богдана Бунчака, Каті Бучацької, Ксенії Гнилицької, Анні Самар, Дана Косміна, Аліси Колодуб, Богдана Мороза, Олени Сіятовської та Йови Ягер.

Виставка у столичному метро (фото: прес-служба ВДНГ)