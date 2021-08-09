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В метро Киева будут удивлять пассажиров: смотрите - как (фото)

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 17:35
В метро Киева будут удивлять пассажиров: смотрите - как (фото) В метро Киева открылась новая выставка (фото: РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

В метро Киева на станции "Золотые ворота" организовали выставку работ молодых украинских художников. Их проект рассказывает об уникальной украинской архитектуре советского периода на примере станций метро и ансамбля Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Как рассказали в пресс-службе "Киевского метрополитена" в Facebook, художники попытались переосмыслить знаковые локации обоих объектов: станции, павильоны, оранжерею и центральный фонтан.

Какова цель выставки?

Цель выставки, говорят организаторы, вдохновить пассажиров метро и гостей ВДНГ на размышления о ценностях, о прошлом, современном и будущем, о значении истории. С помощью искусства дать понять, что сохранение - общая ответственность общественности перед будущими поколениями.

"У ВДНГ и киевского метро много общего в контексте архитектурного наследия. Например, соавтором одного из павильонов ВДНГ является Вадим Жежерин, который также занимался станцией "Золотые ворота". Также одна из художниц экспериментальной лаборатории архитектурной керамики "Мастерской Нины Федоровой", которая работала над керамическим панно для станции "Крещатик", оформляла павильон животноводства (№2) на ВДНГ", - говорится в сообщение.

В метро Киева будут удивлять пассажиров: смотрите - как (фото)В метро Киева будут удивлять пассажиров: смотрите - как (фото)В метро Киева будут удивлять пассажиров: смотрите - как (фото)В метро Киева будут удивлять пассажиров: смотрите - как (фото)В метро Киева будут удивлять пассажиров: смотрите - как (фото)

Выставка в столичном метро (фото: пресс-служба ВДНГ)

Известно, что выставка на "Золотых воротах" продлится до 6 сентября. При этом, на ВДНГ художественные работы постепенно будут появляться и в дальнейшем - продолжая и дополняя друг друга.

Добавим, что в метро можно увидеть работы Богдана Бунчака, Кати Бучацкой, Ксении Гнилицкой, Анни Самар, Дана Космина, Алисы Колодуб, Богдана Мороза, Елены Сиятовской и Иова Ягер.

В метро Киева будут удивлять пассажиров: смотрите - как (фото)В метро Киева будут удивлять пассажиров: смотрите - как (фото)В метро Киева будут удивлять пассажиров: смотрите - как (фото)В метро Киева будут удивлять пассажиров: смотрите - как (фото)В метро Киева будут удивлять пассажиров: смотрите - как (фото)

Выставка в столичном метро (фото: пресс-служба ВДНГ)

Ранее мы писали, что вход на одну из центральных станций метро Киева могут ограничивать в час пик.

Также читайте о том, почему вокруг столичного метро разгорается скандал.

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