Без міксера і духовки: готуємо простий і соковитий ягідний пиріг

Пиріг без міксера і духовки вийде смачним, соковитим і ніжним. Його можна приготувати з будь-якими ягодами і фруктами - наприклад, з абрикосами.

Інгредієнти на діаметр сковороди 24 см:

Яйця - 2 шт.

Молоко - 150 г

Рослинна олія - 50 г

Цукор - 100 г

Ванільний цукор - 10 г

Сіль - щіпка

Борошно - 220 г

Розпушувач - 1 ч. л. з гіркою (6 г)

Цедра лимона

Абрикоси - 200-300 г

Вершкове масло - маленький шматочок

Покрокове приготування

Видаліть кісточки з абрикоса. Змастіть сковороду вершковим маслом. Викладіть абрикоси половинками.

Змішайте яйця, цукор, дрібку солі, ванільний цукор, рослинну олію. Натріть цедру лимона. Змішайте борошно з розпушувачем і додайте до рідких інгредієнтів.

Вилийте тісто на абрикоси.

Накрийте сковороду кришкою і випікайте пиріг на мінімальному вогні 20-25 хвилин. Якщо на кришці з'являється конденсат, то витирайте його паперовим рушником.

Через 20-25 хвилин переверніть пиріг. Випікайте ще 15-20 хвилин на мінімальному вогні. Перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити повністю сухою.