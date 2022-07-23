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Без міксера і духовки: готуємо простий і соковитий ягідний пиріг

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Субота 23 липня 2022 08:42
Без міксера і духовки: готуємо простий і соковитий ягідний пиріг Пиріг з абрикосами за рецептом на відео (колаж РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Пиріг без міксера і духовки вийде смачним, соковитим і ніжним. Його можна приготувати з будь-якими ягодами і фруктами - наприклад, з абрикосами.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти на діаметр сковороди 24 см:

  • Яйця - 2 шт.
  • Молоко - 150 г
  • Рослинна олія - 50 г
  • Цукор - 100 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Сіль - щіпка
  • Борошно - 220 г
  • Розпушувач - 1 ч. л. з гіркою (6 г)
  • Цедра лимона
  • Абрикоси - 200-300 г
  • Вершкове масло - маленький шматочок

Покрокове приготування

Видаліть кісточки з абрикоса. Змастіть сковороду вершковим маслом. Викладіть абрикоси половинками.

Змішайте яйця, цукор, дрібку солі, ванільний цукор, рослинну олію. Натріть цедру лимона. Змішайте борошно з розпушувачем і додайте до рідких інгредієнтів.

Вилийте тісто на абрикоси.

Накрийте сковороду кришкою і випікайте пиріг на мінімальному вогні 20-25 хвилин. Якщо на кришці з'являється конденсат, то витирайте його паперовим рушником.

Через 20-25 хвилин переверніть пиріг. Випікайте ще 15-20 хвилин на мінімальному вогні. Перевіряйте готовність пирога дерев'яною шпажкою. Вона повинна виходити повністю сухою.

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