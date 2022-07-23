Без миксера и духовки: готовим простой и сочный ягодный пирог
Пирог без миксера и духовки получится вкусным, сочным и нежным. Его можно приготовить с любыми ягодами и фруктами - к примеру, с абрикосами.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Ингредиенты на диаметр сковороды 24 см:
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 150 г
- Растительное масло - 50 г
- Сахар - 100 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Соль - щепотка
- Мука - 220 г
- Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой (6 г)
- Цедра лимона
- Абрикосы - 200-300 г
- Сливочное масло - маленький кусочек
Пошаговое приготовление
Удалите косточки из абрикоса. Смажьте сковороду сливочным маслом. Выложите абрикосы половинками.
Смешайте яйца, сахар, щепотку соли, ванильный сахар, растительное масло. Натрите цедру лимона. Смешайте муку с разрыхлителем и добавьте к жидким ингредиентам.
Вылейте тесто на абрикосы.
Накройте сковороду крышкой и выпекайте пирог на минимальном огне 20-25 минут. Если на крышке появляется конденсат, то вытирайте его бумажным полотенцем.
Через 20-25 минут переверните пирог. Выпекайте еще 15-20 минут на минимальном огне. Проверяйте готовность пирога деревянной шпажкой. Она должна выходить полностью сухой.
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