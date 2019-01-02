"Може розплатиться суверенітетом": Венедиктов розповів про об'єднання Білорусі з РФ

Головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов розповів, що протягом трьох-чотирьох років може відбутися об'єднання Білорусі і Росії з єдиним государем. Про це він заявив у програмі "Будемо спостерігати".

За словами Венедиктова, один з варіантів продовження повноважень Володимира Путіна – це об'єднання з Республікою Білорусь.

Він також зазначив, що в Росії грошей більше немає, щоб субсидувати Білорусь.

"А за субсидії треба чимось розплачуватися. Чим Білорусь може розплачуватися? Суверенітетом", - зазначив Венедиктов.

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Крім того, експерт вважає, що дане об'єднання може бути приурочено до виборів у Держдуму РФ, які пройдуть в 2021 році.

Він також припускає, що через два роки можуть провести вибори за єдиними правилами в парламент союзної держави. При цьому з єдиного парламенту і почнеться об'єднання двох держав.

Тема об'єднання викликала бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Москалі! Дайте спокій Білорусь! А не то вдавитися, як подавилися Україною", - прокоментував Dimon Vatnick.

"Процес зближення та інтеграції з Білоруссю ... Ага! Білоруси усвідомлюють, що після завершення цього процесу в Білорусі почнеться переділ власності типу тієї, що відбувалася в Криму?", - написав Gennady.

Варто відзначити, що президент Білорусі Олександр Лукашенко у своєму новорічному привітанні нічого не сказав про інтеграцію з Росією. Лукашенко закликав білорусів зміцнювати свою державність.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв створив робочу групу, яка займеться питанням інтеграції Росії та Білорусі.

Раніше в інтерв'ю видеоблогеру Юрію Дудю Венедиктов розповів, що у Путіна можуть бути двійники.

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