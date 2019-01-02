"Может расплатится суверенитетом": Венедиктов рассказал об объединении Беларуси с РФ

Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что в течение трех-четырех лет может состояться объединение Беларуси и России с единым государем. Об этом он заявил в программе "Будем наблюдать".

По словам Венедиктова, один из вариантов продления полномочий Владимира Путина – это объединение с Республикой Беларусь.

Он также отметил, что в России денег уже больше нет, чтобы субсидировать Беларусь.

"А за субсидии надо чем-то расплачиваться. Чем Беларусь может расплачиваться? Суверенитетом", - отметил Венедиктов.

Скриншот с видео

Кроме того, эксперт считает, что данное объединение может быть приурочено к выборам в Госдуму РФ, которые пройдут в 2021 году.

Он также предполагает, что через два года могут провести выборы по единым правилам в парламент союзного государства. При этом с единого парламента и начнется объединение двух государств.

Тема объединения вызвала бурную реакцию пользователей сети.

"Маскали! Оставьте в покое Беларусь! А не то подавитесь, как подавились Украиной", - прокомментировал Dimon Vatnick.

"Процесс сближения и интеграции с Беларусью... Ага! Беларусы осознают, что после завершения этого процесса в Беларуси начнется передел собственности типа той, что происходила в Крыму?﻿ ", - написал Gennady.

Стоит отметить, что президент Беларуси Александр Лукашенко в своем новогоднем поздравлении ничего не сказал об интеграции с Россией. Лукашенко призвал белорусов укреплять свою государственность.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу, которая займется вопросом интеграции России и Беларуси.

Ранее в интервью видеоблогеру Юрию Дудю Венедиктов рассказал, что у Путина могут быть двойники.

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