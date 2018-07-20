Нардеп з Комітету ВР з охорони здоров'я забезпечив виконання наказу МОЗ про зміну керівництва ОНМедУ

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Виконуючий обов'язки ректора ОДМедУ Костянтин Аймедов зміг зайняти місце в кабінеті керівника. Сталося це лише 20 липня вранці, через два дні після його призначення

Аймедов не міг потрапити на робоче місце протягом двох днів. Прихильники екс-ректора, звільненого наказом Супрун, перешкоджали цьому. Крім того, вони заявляли, що наказ про звільнення з посади Валерія Запорожана вони не визнають. Про це повідомляє "Південний Кур'єр".

20 липня, щоб забезпечити наказ Міністра охорони здоров'я, нардеп, член комісії з охорони здоров'я Сергій Мельничук допоміг Костянтину Аймедову зайняти робоче місце.

Фото: dumskaya.net

Разом з ними в кабінет пройшли члени комісії з Міністерства охорони здоров'я. Вони кажуть, що іншого способу отримати необхідні їм для роботи документи не було: співробітники університету саботують перевірку.

Сьогоднішні події в ОДМедУ - мабуть, одна з перших успішних спільних акцій Парламентського комітету з охорони здоров'я і Міністерства охорони здоров'я.

Що стосується екс-ректора Валерія Запорожана, він перебуває на лікарняному і судиться з Міністерством охорони здоров'я. 19 липня Приморський районний суд Одеси відмовив Запорожану в задоволенні позову про заборону перевірки МОЗ.

Суд виніс рішення заяву В. Запорожана про забезпечення позову по подачі позовної заяви до МОЗ України про визнання незаконним Наказу №73 – Адм. Від 11 липня 2018 року – про проведення комісійної перевірки; скасування наказу №73-АДМ повернути.

Сам Валерій Запорожан зараз перебуває в лікарні.

Вже після наказу про його звільнення в університеті складалася напружена обстановка - станом на ранок 18 липня одночасно намагалися працювати два в. о. ректора: один, призначений наказом МОЗ, другий - нібито наказом Запорожана.

Адвокат вузу уточнила, що виконуючим обов'язки ректора після відходу Запорожана на лікарняний став Юрій Бажора, який є проректором з науково-педагогічної роботи. Проректор Юрій Бажора в ході переговорів з представником міністерства погодився підписати наказ МОЗ про звільнення екс-ректора.

Проте, як пише "Справжня Варта", документи дозволяють стверджувати, що Юрій Бажора сам призначив себе в.о. ректора. Також повідомляється, що в даний час готується подання до Прокуратури про перевищення ним службових повноважень.

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