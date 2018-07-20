Нардеп из Комитета ВР по здравоохранению обеспечил выполнения приказа МОЗ о смене руководства ОНМедУ

Фото: РБК-Украина

Исполняющий обязанности ректора ОДМедУ Константин Аймедов смог занять место в кабинете руководителя. Произошло это лишь 20 июля утром, через два дня после его назначения

Аймедов не мог попасть на рабочее место на протяжение двух дней. Сторонники экс-ректора, уволенного приказом Супрун, препятствовали этому. Кроме того, они заявляли, что приказ об увольнении с должности Валерия Запорожана они не признают. Об єтом сообщает "Южный Курьер".

20 июля, чтобы обеспечить приказ Министра здравоохранения, нардеп, член комиссии по здравоохранению Сергей Мельничук помог Константину Аймедову занять рабочее место.

Фото: dumskaya.net

Вместе с ними в кабинет прошли члены комиссии из Министерства здравоохранения. Они говорят, что другого способа получить необходимые им для работы документы не было: сотрудники университета саботируют проверку.

Сегодняшние события в ОДМедУ - пожалуй, одна из первых успешных совместных акций Парламентского комитета по здравоохранению и Министерства охраны здоровья.

Что касается экс-ректора Валерия Запорожана, он находится на больничном и судится с Минздравом. 19 июля Приморский районный суд Одессы отказал Запорожану в удовлетворении иска о запрете проверки Минздрава.

Суд вынес решение заявление В. Запорожана об обеспечении иска по подаче искового заявления в Минздрав Украины о признании незаконным Приказа №73 – Адм. От 11 июля 2018 года – о проведении комиссионной проверки; отмене приказа №73-АДМ вернуть.

Сам Валерий Запорожан сейчас находится в больнице.

Уже после приказа о его увольнении в университете складывалась напряженная обстановка - по состоянию на утро 18 июля одновременно пытались работать в два и.о. ректора: один, назначенный приказом Минздрава, второй - якобы приказом Запорожана.

Адвокат вуза уточнила, что исполняющим обязанности ректора после ухода Запорожана на больничный стал Юрий Бажора, который является проректором по научно-педагогической работе. Проректор Юрий Бажора в ходе переговоров с представителем министерства согласился подписать приказ МОЗ об увольнении экс-ректора.

Однако, как пишет "Справжня Варта", документы позволяют утверждать, что Юрий Бажора сам назначил себя и.о. ректора. Также сообщается, что в настоящее время готовится представление в Прокуратуру о превышении им служебных полномочий.

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