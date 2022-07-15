Названий найпростіший спосіб почистити часник за хвилину

Для багатьох часник є улюбленою приправою до пікантних страв. Часто буває, що ми додаємо в блюдо зайвий зубчик або два. Але перш ніж ми це зробимо, нам потрібно очистити часник, а це іноді буває досить складно.

На щастя, є спосіб полегшити собі життя. Корисним лайфхаком поділилися у виданні Tips and Tricks.

Це найпростіший спосіб почистити часник

Часник - одна з найбільш часто використовуваних приправ на кухні, тому на наших руках ще довго залишається запах спеції, після того, як її нарізали.

Перш ніж ми розповімо вам, як легко почистити часник, ось порада, як швидко позбутися неприємного часникового запаху.

Все що вам потрібно, це кокосове масло. Після нарізки часнику нанесіть кокосове масло на руки та між пальцями. Змийте теплою водою, і ваші руки знову будуть пахнути свіжістю і чистотою!

Миска і гаряча вода

Для цього способу вам знадобиться тільки миска і гаряча вода. Покладіть зубчики часнику в миску і залийте їх гарячою водою. Залиште на хвилину, і після ви зможете легко очистити часник. Просто будьте обережні, виловлюючи часник з гарячої води.

Супер спосіб очищення часнику (фото: tips-and-tricks.co)

Ніж

У кухарів є ще одна хитрість, що дозволяє легко чистити часник. Зубчик часнику кладуть на обробну дошку, а потім широкою стороною ножа придавлюють і розчавлюють зубчик часнику. Після того, як ви почуєте тріск - означає, що ви легко можете прибрати шкарлупки.