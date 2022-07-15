Названий найпростіший спосіб почистити часник за хвилину

Це найпростіший спосіб почистити часник

Часник - одна з найбільш часто використовуваних приправ на кухні, тому на наших руках ще довго залишається запах спеції, після того, як її нарізали.

Перш ніж ми розповімо вам, як легко почистити часник, ось порада, як швидко позбутися неприємного часникового запаху.

Все що вам потрібно, це кокосове масло. Після нарізки часнику нанесіть кокосове масло на руки та між пальцями. Змийте теплою водою, і ваші руки знову будуть пахнути свіжістю і чистотою!

Миска і гаряча вода

Для цього способу вам знадобиться тільки миска і гаряча вода. Покладіть зубчики часнику в миску і залийте їх гарячою водою. Залиште на хвилину, і після ви зможете легко очистити часник. Просто будьте обережні, виловлюючи часник з гарячої води.

Супер спосіб очищення часнику (фото: tips-and-tricks.co)

Ніж

У кухарів є ще одна хитрість, що дозволяє легко чистити часник. Зубчик часнику кладуть на обробну дошку, а потім широкою стороною ножа придавлюють і розчавлюють зубчик часнику. Після того, як ви почуєте тріск - означає, що ви легко можете прибрати шкарлупки.